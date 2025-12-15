Un club de D2 va porter plainte contre le Barça

Nouvelle affaire polémique pour le FC Barcelone ? Si les Blaugranas sont déjà bien servis en ce moment avec le dossier Negreira, voilà que la presse espagnole fait de nouvelles révélations. Selon Arco FM, le Racing de Santander va déposer une plainte contre le club catalan auprès de la Liga.

La suite après cette publicité

Pour quelle raison ? Le Racing accuse le Barça d’avoir sous-vendu Pablo Torre à Mallorca cet été. Recruté à Santander en 2022 contre 5 millions d’euros, avec un pourcentage sur la revente, le milieu de terrain a été vendu pour 4,95 millions d’euros il y a quelques mois. Le club de D2 accuse les Barcelonais de l’avoir volontairement vendu à un prix inférieur à celui de sa vraie valeur afin de ne pas devoir lui reverser une partie de la plus-value. Affaire à suivre…