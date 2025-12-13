Le Barça séduit par un talent prometteur venu de Pologne

Le Barça poursuit sa quête de jeunes talents prometteurs et aurait jeté son dévolu sur Oskar Pietuszewski, un ailier polonais de 17 ans évoluant à Jagiellonia Białystok. Auteur de trois buts et de deux passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le jeune joueur brille également avec les Espoirs polonais, où il a inscrit 4 buts en 6 sélections. Selon le média polonais Sportowe Fakty, un recruteur du club catalan s’est déplacé pour l’observer en direct, et le rapport rendu serait positif. Son agent a précisé que Pietuszewski resterait dans son club jusqu’à la fin de la saison : « Oskar Pietuszewski restera assurément à Jagiellonia Białystok jusqu’à la fin de la saison. Personne n’envisage de changements cet hiver ».

Le jeune talent polonais ne manque pas de prétendants, puisque Chelsea et Manchester City suivent aussi sa progression. Sous contrat jusqu’en 2027 et estimé à 12 millions d’euros, Pietuszewski pourrait devenir la vente la plus chère de l’histoire du championnat polonais. Le FC Barcelone, de son côté, pourra continuer à observer le joueur jusqu’à la fin de la saison avant de décider d’éventuelles démarches pour le recruter. À noter aussi que le Barça devrait s’offrir Hamza Abdelkarim.