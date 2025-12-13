Le casse-tête éternel de Luis Enrique, Hansi Flick lance un avertissement à De Jong

La problématique de Luis Enrique

Privé d’Ousmane Dembélé, le PSG peine toujours à trouver un numéro 9 fiable dans le système de Luis Enrique. Plusieurs joueurs ont été testés à ce poste lors de la phase aller, sans solution durable ni réelle efficacité. Le profil exigé par l’entraîneur, mobile, créatif et décisif, ne correspond pleinement à aucun élément de l’effectif. Gonçalo Ramos, pourtant buteur régulier, souffre d’un rendement très faible lorsqu’il commence les matches. À ce poste, où d’autres se sont cassés les dents avant (Asensio, Kolo Muani), Ramos est trop peu influent, Mayulu trop irrégulier, Lee trop prévisible, Doué trop effacé. Résultat, les buts parisiens viennent surtout des milieux, des latéraux et des ailiers. Le retour en forme de Dembélé apparaît comme la seule vraie solution à court terme. Malgré ce manque, le PSG ne prévoit pas de recruter un avant-centre lors du mercato.

Hansi Flick déçu par Frenkie De Jong

La presse catalane, et notamment Sport, met en avant Hansi Flick et son envie de faire mieux avec son Barça. Le coach est frustré par le rendement de ses joueurs cette saison, comparé à celui de l’année dernière. À commencer par un joueur en particulier. Hansi Flick a évoqué la nécessité pour Frenkie de Jong de « s’améliorer », après quatre matchs sans être titulaire, signalant que l’important est que le meilleur joueur occupe le poste. Le milieu néerlandais a certes été gêné par des pépins physiques mineurs ou la maladie, mais il peine tout de même à retrouver son rendement de la saison passée. Le Barça reste concentré sur chaque match, indépendamment du classement, avec l’objectif de maintenir la série de victoires.

Des clubs sont intéressés par Mohamed Salah

On file en Angleterre avec le Daily Mail qui se pose des questions sur l’avenir de Mo Salah. « Quelle est la suite pour le Roi du Kop ? » Après avoir été écarté du groupe contre l’Inter en Ligue des Champions, Salah a été rappelé par Slot pour le match du jour. On le sait, Mohamed Salah traverse une période tendue à Liverpool après un clash médiatique avec Arne Slot, qui a fragilisé sa relation avec le club. Une discussion récente entre les deux hommes a permis d’apaiser la situation, sans pour autant régler tous les désaccords. Liverpool ne souhaite pas vendre sa star et compte sur son contrat récent pour calmer les rumeurs. Salah reste attaché au club et à sa vie en Angleterre, même si l’Arabie saoudite demeure une option crédible à moyen terme. En Égypte, le soutien autour de Salah est massif et met en émoi à l’approche de la CAN. Son avenir immédiat dépend surtout de sa capacité à retrouver la sérénité sportive à Anfield après le tournoi. Selon des sources au Moyen-Orient cette semaine, les Saoudiens pensent que Salah vaut de manière réaliste environ 115 millions d’euros, soit les frais qu’ils étaient prêts à payer pour Bruno Fernandes de Manchester United cet été. Al-Hilal, Al-Qadsiah et le nouveau club Neom seraient tous intéressés. Pour rappel, Liverpool a rejeté une offre de 170 millions d’euros d’Al-Ittihad en 2023.