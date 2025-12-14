BL : le Bayern Munich freiné par le bon dernier Mayence

Pour le compte de la 14e journée de Bundesliga, le Bayern Munich recevait Mayence ce dimanche après-midi à l’Allianz Arena. Une affiche très largement déséquilibrée sur le papier, opposant le leader solide du championnat à la lanterne rouge. Les Bavarois comptaient 38 points avant le coup d’envoi, contre seulement 7 pour Mayence. Les hommes de Vincent Kompany abordaient cette rencontre en pleine confiance, forts de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, tandis que les visiteurs sont dans une période délicate, sans le moindre succès lors de leurs six derniers matchs.

La suite après cette publicité

La pépite bavaroise, Lennart Karl, a permis au Bayern d’ouvrir le score à la 29e, sur un service de Serge Gnabry (1-0). Mais Potulski a égalisé juste avant la pause (1-1), permettant donc de redonner espoir à Mayence. En seconde période, le Bayern Munich a été surpris par un but de Jae-Sung à la 67e minute, portant provisoirement l’avantage à Mayence (1-2). Mais, fidèle à son rôle de sauveur, Harry Kane est venu rétablir l’équilibre pour les Bavarois en transformant un penalty à la 87e minute. Malgré ce partage des points, le classement reste inchangé : le Bayern conserve sa première place tandis que Mayence reste en position de lanterne rouge, poursuivant sa difficile saison en Bundesliga.