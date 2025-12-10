Bayern Munich : Lennart Karl, le phénomène allemand de 17 ans qui est en train de choquer tout le monde

Déjà impressionnant depuis le début de saison au Bayern Munich, Lennart Karl a encore frappé très fort ce mardi soir en Ligue des Champions face au Sporting Portugal (3-1). En effet, la pépite du Bayern a inscrit un sublime but face au Sporting Portugal pour donner l’avantage aux Munichois à la 69e minute. Servi par Laimer, il a réussi à contrôler le ballon malgré la pression de la défense lisboète, avant d’enchaîner avec une frappe puissante qui s’est logée sous la barre de Rui Costa. Avec cette nouvelle réalisation, Karl est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à marquer lors de trois matchs consécutifs en C1, à seulement 17 ans, 9 mois et 16 jours. Il avait déjà trouvé le chemin des filets face au Club Brugge en octobre (4-0) puis contre Arsenal fin novembre (défaite, 3-1). Sorti à la 77e minute sous les ovations de l’Allianz Arena, le jeune milieu offensif confirme qu’il est déjà l’un des visages les plus prometteurs du football allemand et que, malgré son âge, il peut aussi peser dans les matchs européens les plus exigeants.

En effet, révélation du début de saison du Bayern, Lennart Karl s’impose déjà comme la nouvelle sensation du club bavarois, à l’image de Jamal Musiala (22 ans) à ses débuts où d’un Lamine Yamal (18 ans) au Barça. Le jeune gaucher issu du centre de formation impressionne par son aisance technique, sa maturité et sa capacité à se montrer décisif. Déjà auteur de cinq buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il compense magnifiquement et temporairement l’absence prolongée de Jamal Musiala et attire l’attention de toute l’Allemagne. Sa connexion avec Michael Olise sur le couloir droit de l’attaque munichoise est déjà très prometteuse, et sa vision du jeu, sa taille (1, 68 m) alliée à sa vitesse et ses dribbles déroutants, en font un joueur capable de changer un match à lui seul, comme contre Fribourg où il avait une passe décisive et un but. Certains suiveurs du natif de Frammersbach n’hésitent carrément pas à le comparer à… Lionel Messi, même si son coach Vicent Kompany préfère rester mesuré : « Lenny est Lenny. Nous allons faire en sorte qu’il devienne la meilleure version de Lennart Karl. C’est important qu’il profite de cette période et qu’il progresse comme un jeune homme normal. »

Vincent Kompany calme le jeu

Mais l’ascension de Karl ne s’arrête pas là. Il avait débarqué en Bavière en 2022 en provenance d’Aschaffenburg, et il avait pulvérisé les compteurs dans les équipes de jeunes avec 34 buts et 11 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Il a fait ses premiers pas en équipe première lors de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier, disputant 45 minutes lors du massacre contre Auckland (10-0), avant de marquer lors de sa première titularisation en Ligue des Champions contre le Club Brugge, ouvrant le score dès la 5e minute et inscrivant un second but d’une jolie frappe enroulée sous la barre. Par ailleurs, Lennart Karl est aussi devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern Munich en C1, confirmant tout le potentiel entrevu lors de ses passages en jeunes et en pré-saison, où il avait déjà inscrit plusieurs buts et délivré des passes décisives face à l’OL, Tottenham ou encore Grasshopper Zurich.

Malgré cet emballement médiatique, le Bayern et Vincent Kompany restent prudents et insistent sur la progression de son joueur. « Lennart Karl est toujours extrêmement dangereux », a rappelé l’entraineur bavarois après le match contre le Sporting en conférence de presse. Même Arjen Robben, légende du club, le félicite tout en le mettant en garde : « Lennart Karl mérite tous ces éloges, il a été superbe. Il faut qu’il en profite aussi. Mais il faut persévérer à l’entraînement et ne pas se reposer sur ses lauriers. Arriver à ce stade est une chose, mais y rester en est une autre. » Karl, de son côté, s’était montré ambitieux, mais lucide en début de saison : « je me sens bien dans l’équipe. Les gars m’accueillent parfaitement. Je peux montrer mes points forts et travailler sur mes points faibles. Je travaille très dur et j’espère que ça marchera. » Avec déjà 19 apparitions (dont 9 comme titulaire) cette saison et une implication directe dans sept buts, Lennart Karl s’affirme comme l’une des jeunes étoiles les plus prometteuses du Bayern et, plus largement, d’Europe. S’il continue ainsi, il pourrait même faire partie de l’aventure avec la Mannschaft pour le Mondial 2026.