Bayern : Arjen Robben met en garde le phénomène Lennart Karl
Nouveau phénomène du Bayern Munich, le jeune milieu offensif Lennart Karl (17 ans) monte en puissance. Utilisé 10 fois en ce début de saison, il compte déjà 2 buts et 1 passe décisive. Il reste d’ailleurs sur un joli but contre le Borussia Mönchengladbach (3-0). Appréciant le profil du joueur, la légende du Bayern Munich, Arjen Robben n’a pas manqué de le féliciter dans des propos repris par Bild : « Lennart Karl mérite tous ces éloges, il a été superbe. Il faut qu’il en profite aussi. »
Pour autant, il lui a donné un conseil pour l’avenir : « il faut travailler sur soi tous les jours et ne pas se dire : "Je viens de faire un super match, tout est magnifique". Il faut persévérer à l’entraînement et ne pas se reposer sur ses lauriers. C’est la raison pour laquelle les très bons joueurs restent au sommet aussi longtemps. Arriver à ce stade est une chose, mais y rester en est une autre. »
