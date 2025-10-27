Menu Rechercher
Bayern : Arjen Robben met en garde le phénomène Lennart Karl

Par Aurélien Macedo
Arjen Robben a tout gagné avec le Bayern Munich @Maxppp

Nouveau phénomène du Bayern Munich, le jeune milieu offensif Lennart Karl (17 ans) monte en puissance. Utilisé 10 fois en ce début de saison, il compte déjà 2 buts et 1 passe décisive. Il reste d’ailleurs sur un joli but contre le Borussia Mönchengladbach (3-0). Appréciant le profil du joueur, la légende du Bayern Munich, Arjen Robben n’a pas manqué de le féliciter dans des propos repris par Bild : « Lennart Karl mérite tous ces éloges, il a été superbe. Il faut qu’il en profite aussi. »

Pour autant, il lui a donné un conseil pour l’avenir : « il faut travailler sur soi tous les jours et ne pas se dire : "Je viens de faire un super match, tout est magnifique". Il faut persévérer à l’entraînement et ne pas se reposer sur ses lauriers. C’est la raison pour laquelle les très bons joueurs restent au sommet aussi longtemps. Arriver à ce stade est une chose, mais y rester en est une autre. »

Bundesliga
Bayern Munich
Lennart Karl
Arjen Robben

Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Lennart Karl Lennart Karl
Arjen Robben Arjen Robben
