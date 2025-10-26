La semaine rêvée de Lennart Karl, la nouvelle pépite du Bayern Munich

Après Jamal Musiala et Alexander Pavlović, un tout nouveau joyau vient de sortir du Campus Bayern. Arrivé à Munich en 2022, Lennart Karl a gravi les échelons avec brio, passant successivement par les U17 puis les U19 avant d’intégrer le groupe professionnel l’été dernier, à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs. S’il n’avait alors joué que 45 minutes durant la compétition, l’ailier de 17 ans avait déjà marqué les esprits par ses fulgurances : vitesse, dribbles déroutants et sens du jeu. De nombreuses qualités qui ont convaincu Vincent Kompany de lui ouvrir les portes de l’équipe première.

La suite après cette publicité

Titulaire pour la première fois en Coupe d’Allemagne mi-août face à Wehen Wiesbaden (2-3 a.p), le natif de Frammersbach a ensuite grappillé du temps de jeu en Bundesliga, souvent dans la peau d’un joker (six apparitions, une titularisation). Des entrées pleines d’énergie qui ont poussé Kompany à lui faire confiance mercredi soir, en Ligue des Champions, face au Club Brugge (4-0). Une opportunité que le jeune ailier n’a pas laissée passer : il a non seulement justifié son statut de grande promesse, mais a aussi écrit une première ligne de son histoire européenne.

La suite après cette publicité

Déjà un record de précocité battu avec le Bayern

À la 5e minute, Tah servait Karl d’une passe appuyée plein axe. Le jeune Bavarois effaçait ensuite un défenseur d’un crochet du gauche avant d’enchaîner une frappe sèche et imparable pour Nordin Jackers. Une réalisation fêtée comme il se doit par le public de l’Allianz Arena. Lennart Karl venait alors d’inscrire son tout premier but en professionnel, lors de sa première titularisation en C1. À seulement 17 ans et 242 jours, il est devenu ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern Munich en Ligue des Champions.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Karl a poursuivi sur sa lancée en championnat, ce samedi. Entré à la 76e minute contre le Borussia Mönchengladbach, il n’a eu besoin que de quatre minutes pour frapper à nouveau : après avoir récupéré un ballon à l’entrée de la surface, il décocha une frappe puissante du droit pour sceller la victoire du Bayern (0-3). Une prestation éclaire qui a fait sourire Kompany. « Il a marqué deux buts d’affilée, il est dans une bonne dynamique. Quand il y a beaucoup de battage médiatique, l’essentiel est d’avoir un entourage calme et de continuer à travailler. Et quand il y a des critiques, il faut faire la même chose. Tout ira bien pour Lenny », a assuré le technicien belge. Si la concurrence reste féroce dans le secteur offensif munichois, les prestations de Karl pourraient bien lui ouvrir la voie vers une place durable dans la rotation. À lui désormais de confirmer ses excellents débuts.