Premier League

PL : Chelsea écrase Wolverhampton et devient dauphin d’Arsenal

Joao Pedro avec Chelsea @Maxppp
Chelsea 3-0 Wolverhampton

Chelsea recevait Wolverhampton ce samedi soir pour la 11e journée de Premier League et n’a laissé aucune place au suspense. Après une première période fermée (0-0), les Blues ont mis la pression en seconde période et ouvert le score à la 51e minute grâce à Malo Gusto. Le jeune défenseur de 22 ans a inscrit son tout premier but en carrière en club sur un superbe centre de Garnacho, qui a brillé tout au long de la rencontre et confirme sa très bonne forme après son but en Ligue des Champions contre Qarabag (2-2).

Chelsea a ensuite confirmé sa supériorité grâce à la recrue estivale João Pedro, qui a doublé la mise à la 65e minute, avant que Pedro Neto ne scelle le succès 3-0 à la 73e, toujours servi par un centre millimétré de Garnacho. Avec cette victoire nette, les Blues s’installent à la deuxième place du classement de PL avec 20 points, derrière un Arsenal, leader avec 26 points, tandis que Wolverhampton reste dernier avec seulement 2 points et voit sa crise s’aggraver.

