PL : Chelsea écrase Wolverhampton et devient dauphin d’Arsenal
Chelsea recevait Wolverhampton ce samedi soir pour la 11e journée de Premier League et n’a laissé aucune place au suspense. Après une première période fermée (0-0), les Blues ont mis la pression en seconde période et ouvert le score à la 51e minute grâce à Malo Gusto. Le jeune défenseur de 22 ans a inscrit son tout premier but en carrière en club sur un superbe centre de Garnacho, qui a brillé tout au long de la rencontre et confirme sa très bonne forme après son but en Ligue des Champions contre Qarabag (2-2).
Chelsea a ensuite confirmé sa supériorité grâce à la recrue estivale João Pedro, qui a doublé la mise à la 65e minute, avant que Pedro Neto ne scelle le succès 3-0 à la 73e, toujours servi par un centre millimétré de Garnacho. Avec cette victoire nette, les Blues s’installent à la deuxième place du classement de PL avec 20 points, derrière un Arsenal, leader avec 26 points, tandis que Wolverhampton reste dernier avec seulement 2 points et voit sa crise s’aggraver.
