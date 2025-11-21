Chelsea : mais où est passé Raheem Sterling ?

Il est assurément l’un des grands prodiges du football anglais de la dernière décennie. Formé à Liverpool, Raheem Sterling a démontré dès ses premiers pas en Premier League à 17 ans qu’il serait l’un des futurs grands joueurs du championnat et qu’il ferait probablement une énorme carrière. Actuellement âgé de 30 ans, le natif de Kingston en Jamaïque évolue à Chelsea. Problème, l’ailier droit n’évolue plus avec le groupe professionnel et est totalement mis à l’écart par les Blues. Une terrible descente aux enfers qui était assez imprévisible pour celui qui a été élu joueur de l’année à l’issue d’une saison 2018-2019 qu’il a achevé avec 17 buts et 10 passes décisives en 34 matches de Premier League.

Recruté contre plus de 50 millions d’euros à l’été 2022 par Chelsea après des saisons de très haut niveau à Manchester City, l’international anglais (82 sélections, 20 buts) était censé incarner le renouveau des Blues et être l’un des meilleurs joueurs londoniens. Finalement, l’aventure à Stamford Bridge n’a pas eu l’effet escompté. Parti juste avant l’incroyable saison du triplé de Manchester City, Sterling a réalisé une première saison mi-figue mi-raisin avec Chelsea en compilant 10 buts et 5 passes décisives en 42 rencontres. Mieux lors de la cuvée 2023-2024 (10 buts, 11 assists, 43 matches), Sterling disparaît finalement des radars à l’été 2024.

Sterling s’entraîne seul à Chelsea

En effet, avec l’arrivée d’Enzo Maresca sur le banc londonien, l’attaquant de 30 ans ne rentre plus dans les plans du coach italien. Dès lors, c’est le début de la dégringolade. Poussé vers la sortie, il rejoint Arsenal en prêt. En perte cruelle de confiance, il peine à s’imposer face à la concurrence chez les Gunners et est cantonné au banc. Résultat, l’ancien de Liverpool réalise l’une des pires saisons de sa carrière avec un seul petit but en 28 matches. Le pire arrive pourtant avec un retour à Chelsea à l’été 2025. Peinant à trouver une porte de sortie en raison de ses émoluments importants (19 millions d’euros bruts annuels), il se résigne finalement à faire une saison dans le loft des Blues. Incapable de marquer le moindre but depuis mai 2024 en Premier League, Sterling s’entraîne seul à Cobham.

En délicatesse à 30 ans, ce dernier risque de galérer avant de retrouver une solution d’ici la fin de son contrat en juin 2027. Son avenir ne s’écrit assurément pas dans les beaux quartiers de Londres où Maresca a été cash au sujet de son joueur : «il est un joueur de Chelsea parce qu’il a un contrat avec le club. En ce moment, il s’entraîne à part. L’idée est de continuer exactement de la même façon. Je ne l’ai pas vu depuis le début de la saison. S’il va rejouer avec nous ? Non.» Alors qu’Axel Disasi commence petit à petit de se rapprocher du groupe professionnel des Blues après avoir connu telle désillusion, la donne paraît beaucoup plus compliquée pour Raheem Sterling qui s’imaginait sûrement dans une autre situation à ses 30 ans…Des galères qui sont également extra-sportives avec un cambriolage qui a eu récemment lieu à son domicile alors qu’il était présent dans son domicile avec sa femme et ses enfants. Bref, rien ne va actuellement pour Raheem Sterling.