Barça : la petite phrase d’Hansi Flick sur la possibilité d’entraîner Lionel Messi

Après deux ans et demi d’attente, le Barça va enfin retrouver le Camp Nou ce samedi pour la réception de Bilbao. Une jauge de 45 000 places a été fixée pour cette rencontre (le stade est encore partiellement en travaux), qui attirera certainement d’anciennes gloires du club. Malheureusement pour les supporters catalans, Lionel Messi ne devrait pas être en mesure de répondre à l’appel en raison de son agenda serré avec l’Inter Miami, qui joue dimanche. Mais la Pulga a pu visiter le stade pas plus tard que la semaine dernière.

Ce vendredi en conférence de presse, Hansi Flick a été invité à s’exprimer sur cette visite surprise de la star argentine… mais aussi sur la possibilité de l’entraîner un jour : «Messi est le meilleur joueur de football de ces dix dernières années, voire plus. J’ai toujours pris plaisir à le regarder jouer, il est fantastique, ce qu’il a accompli est incroyable. L’entraîner un jour ? Son contrat se termine en 2028, le mien en 2027… ça ne dépend pas de moi.»