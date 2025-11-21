Barça : Lewandowski a poussé pour que Xavi saute !

Robert Lewandowski est réputé pour son ambition dévorante, sur et en dehors du terrain. Et selon le journaliste polonais Sebastian Staszewski, qui a par ailleurs écrit une biographie du joueur, l’attaquant polonais n’hésite pas à influencer les décisions de son club pour maximiser ses chances de succès. « C’est de la folie, une soif de victoire qui pousse Robert à appliquer une règle très simple à sa vie : ceux qui l’aident à réussir sont ses amis, ceux qui lui font obstacle sont ses ennemis. Si un entraîneur s’oppose à ses convictions, Robert est généralement convaincu d’avoir raison », explique le journaliste dans une interview accordée à Tribuna. Cette détermination aurait notamment joué un rôle dans le limogeage de Carlo Ancelotti au Bayern.

Le même schéma se serait reproduit au Barça sous Xavi. Staszewski a expliqué que Lewandowski jugeait les performances de l’équipe insuffisantes et aurait encouragé le départ de l’entraîneur, malgré le transfert initial demandé par Xavi lui-même. « Flick est arrivé et, soudain, Robert a réalisé une saison fantastique. Quand il s’agit de gagner, Lewandowski est implacable », souligne le Polonais. Des nouvelles qui ne devraient pas faire plaisir à certains…