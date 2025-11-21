Barça : le plan de Lamine Yamal pour soigner sa blessure

Le FC Barcelone a mis en place un protocole de récupération strict pour Lamine Yamal, gêné depuis plusieurs semaines par une pubalgie. Après un traitement invasif par radiofréquence reçu le 10 novembre selon Mundo Deportivo, l’ailier a eu plusieurs jours de repos complet avant d’enchaîner sur un programme intensif de rééducation encadré par deux spécialistes du club. La priorité est claire : permettre à la pépite blaugrana de retrouver la compétition dans les meilleures conditions possibles, avec comme ligne de mire le choc face à Chelsea. Lamine pourrait même grappiller quelques minutes face à l’Athletic Club ce week-end, au Camp Nou.

Conscient des risques, Lamine Yamal s’est engagé pleinement dans sa remise en forme, notamment en adaptant son quotidien et en réduisant son exposition médiatique. Depuis le Clásico, l’international espagnol a choisi de se montrer plus discret, recentré sur son rétablissement et déterminé à éviter toute rechute. Chez lui, le joueur de 18 ans a même installé un espace de physiothérapie et des dispositifs de récupération aquatique afin d’optimiser chaque détail de son retour.