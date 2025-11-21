Ça se confirme pour Harry Kane au Barça, le successeur de Pep Guardiola déjà désigné

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

À Barcelone, on ne pense qu’à une chose : que Harry Kane débarque au Barça. «L’option Kane prend du poids», placarde Mundo Deportivo. Le Barça prépare l’après-Lewandowski et cherche un avant-centre de très haut niveau pour l’été prochain. Si Julián Álvarez plaît beaucoup, son prix et son contrat rendent l’opération presque impossible. Dans ce contexte, Harry Kane a fortement gagné du terrain : sa clause estimée à 65 M€ pour 2025 en fait une option abordable malgré l’inflation et ses statistiques XXL, avec désormais plus de 400 buts en club, renforcent son attractivité. Le club apprécie aussi son profil complet : buteur, créateur, leader charismatique et joueur immédiatement performant. Kane s’est rapidement adapté au Bayern et offre des garanties que le Barça juge supérieures à Álvarez. Rien n’est encore décidé, mais la direction sportive estime qu’un grand attaquant pourra être recruté… à condition de se séparer de Lewandowski, dont le poids économique dépasse 40 M€ annuels.

Le successeur de Pep Guardiola déjà trouvé

À Manchester City, le Daily Mirror évoque le successeur de Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en 2027. Le contrat de l’Espagnol ne devrait pas être prolongé. En Angleterre, on commence déjà à réfléchir à la suite et un candidat se détache : Vincent Kompany, l’actuel entraîneur du Bayern Munich et légende des Skyblues. L’ancien défenseur belge Kompany connaît parfaitement l’institution et entretient un attachement personnel à la ville. Bacary Sagna estime que l’ancien joueur serait « l’homme idéal » pour reprendre le flambeau, grâce à son expérience pour l’instant réussie au Bayern Munich et ses qualités démontrées en tant qu’entraîneur de haut niveau.

Petit par la taille, grand par le talent

Le phénomène João Neves n’en finit plus d’impressionner. Même s’il mesure seulement 1,74 m, João Neves s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de tête de Ligue 1 grâce à une combinaison rare d’agilité, d’explosivité et d’intelligence de déplacement. Très jeune, il a développé une coordination exceptionnelle en jouant au foot-volley sur les plages de Tavira, ce qui lui a permis de maîtriser les trajectoires et les enchaînements acrobatiques. Athlétiquement, Neves possède des appuis puissants, une grande explosivité et une motricité largement supérieure à la moyenne. Mais son véritable secret reste son timing, jugé « bluffant » par ses anciens coachs, ainsi que sa capacité à attaquer les espaces avant des adversaires pourtant plus grands. Avec cette lecture du jeu et cette énergie dans les duels, il est devenu un danger permanent sur coups de pied arrêtés, au point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tête… malgré sa taille.