Chelsea : relégué avec les U21, Axel Disasi entrevoit enfin le bout du tunnel !

Personne ni même Axel Disasi lui-même n’aurait jamais imaginé un tel scénario. En décembre 2022, il disputait la finale de la Coupe du Monde avec les Bleus face à l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.), entrant à la 120e minute. Près de trois ans plus tard, le défenseur n’a plus aucune place dans le projet de Chelsea. En effet, le Français de 27 ans, alors en pleine ascension, incarnait la nouvelle génération tricolore durant ce Mondial. À peine huit mois plus tard, Chelsea déboursait près de 45 millions d’euros pour attirer de Monaco et lui offrir un contrat jusqu’en 2029, preuve de la confiance placée en lui, en tout cas à la base. Ses débuts, solides, laissaient espérer un avenir de cadre au sein d’un club en reconstruction : 44 matchs dont 41 titulaires lors de sa première saison 2023-2024. Mais très vite, le rêve s’est fissuré. Après un exercice 2024-2025 très complexe pour lui, sous les ordres d’Enzo Maresca, et un prêt mitigé à Aston Villa (10 apparitions), Disasi s’est retrouvé dans une spirale négative, jusqu’à être officiellement placé dans le « loft », un groupe de joueurs mis à l’écart par le club londonien. Une situation radicale : pas d’entraînement avec les pros, pas de feuilles de match, pas de numéro attribué, et une absence totale du groupe depuis le mois d’août.

La suite après cette publicité

Interrogé à plusieurs reprises sur cette gestion douteuse de l’international français, l’entraîneur Enzo Maresca n’a jamais cherché à masquer la réalité. Pire, il a assumé publiquement la décision du club. « Ce n’est pas seulement Chelsea, c’est tous les clubs du monde. Si vous ne faites pas partie de l’équipe, vous ne faites pas partie de l’équipe, » avait lancé l’Italien en conférence de presse. Puis, interrogé à nouveau sur un éventuel retour de Disasi dans le groupe professionnel, Maresca avait été catégorique : « depuis le début de la saison, je ne les ai pas vus. Ont-ils une chance de revenir ? Non. » Un discours d’une rare dureté, qui a choqué jusqu’à la PFA, le syndicat des joueurs anglais. L’organisation a officiellement rappelé à Chelsea ses obligations légales : fournir à ses joueurs un environnement d’entraînement correct. Faute de quoi, Disasi pourrait invoquer une résiliation de contrat pour « juste cause », une procédure extrêmement rare au plus haut niveau.

De la finale de la Coupe du Monde… à l’équipe U21 de Chelsea

Avant son départ pour l’Angleterre, Axel Disasi avait vécu trois années marquantes à l’AS Monaco, où il s’était imposé comme le leader naturel en défense. En juillet dernier, lorsque les pensionnaires de Louis-II sont revenus à la charge pour tenter de le rapatrier en Ligue 1, le défenseur n’a pas caché son émotion : « Monaco, c’est la maison. J’ai poussé jusqu’à la dernière minute pour y retourner. » Mais comme lors du mercato hivernal précédent, où Chelsea l’avait finalement prêté à Aston Villa dans les ultimes heures, le club londonien a de nouveau bloqué son départ. Une double désillusion qui l’a laissé sonné, sans perspective claire, relégué à l’écart du groupe et contraint de se maintenir en forme avec les U21. Le 8 novembre dernier, il a même porté le brassard de capitaine avec la réserve face à Reading (4-1). Pourtant, un timide regain d’espoir est apparu : selon The Standard, Chelsea commence à le réintégrer progressivement aux séances du groupe professionnel, afin de maintenir sa forme et, pourquoi pas, de lui offrir du temps de jeu en coupes nationales d’ici janvier. Rien d’un retour en grâce, mais suffisamment pour entrevoir le bout du tunnel et imaginer, enfin, un retour à la compétition cette saison.

La suite après cette publicité

Du sommet du football européen à un rôle de paria en un temps record, la trajectoire d’Axel Disasi interroge. Il y a encore un an, il disputait la Conference League avec Chelsea, grappillait des minutes en Premier League et restait une option crédible en équipe de France (5 sélections). Aujourd’hui, il enchaîne les séances avec les jeunes, scrute son téléphone et espère qu’une porte s’ouvrira lors du prochain mercato. Et selon nos informations, un départ cet hiver est désormais dans les tuyaux : Chelsea veut alléger son loft, et le joueur souhaite relancer sa carrière avant que cette mise au placard ne devienne irrémédiable. Car malgré ce déclassement, Disasi reste un défenseur au profil recherché : puissant, polyvalent, expérimenté en Ligue 1, en Premier League et sur la scène internationale. À 27 ans, il n’est pas trop tard pour repartir de l’avant. Mais tandis que certains de ses anciens partenaires brillent sous les projecteurs, à l’image de Malo Gusto, Disasi avance encore dans l’ombre, en espérant que la lueur entrevue ces derniers jours se transforme bientôt en véritable sortie du tunnel.