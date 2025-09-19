Chelsea dans le viseur de la PFA pour Sterling et Disasi

Chelsea est actuellement sous surveillance de la Professional Footballers’ Association (PFA) concernant le traitement réservé à Raheem Sterling et Axel Disasi selon le Daily Mail. Les deux joueurs, recrutés pour un total de 85 millions de livres, soit près de 97 millions d’euros, ont été mis à l’écart par le manager Enzo Maresca. Sterling, dont le prêt à Arsenal la saison dernière avait été plutôt décevant, a décliné l’offre du Napoli, préférant rester à Londres. De son côté, Disasi a rejeté des propositions de Bournemouth et de West Ham, le joueur préférait revenir à Monaco, mais cela a échoué. Les deux joueurs s’entraînent donc individuellement à Cobham, loin de l’équipe première, dans l’attente d’un départ possible en janvier, tout en bénéficiant d’un suivi spécifique pour maintenir leur condition physique.

En conférence de presse, Maresca a confirmé qu’il n’y avait aucune place pour eux dans son groupe actuel. « Depuis le début de la saison, je n’ai vu aucun d’eux, ils s’entraînent à un autre horaire sur un autre terrain », a-t-il expliqué, soulignant la séparation totale avec l’effectif principal. Malgré cette situation délicate pour Sterling et Disasi, Chelsea continue de performer en Premier League, restant invaincu avant sa première défaite en C1 contre le Bayern Munich mercredi soir. Disasi avait lui été prêté du côté d’Aston Villa lors du dernier mercato hivernal.