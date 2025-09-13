Enzo Maresca écarte définitivement trois joueurs de Chelsea !

L’été de Chelsea a de nouveau été animé par un nombre incroyable d’arrivées et de départs. Entre les transferts définitifs, les fins de contrat, les prêts et les retours de prêt, 25 nouveaux joueurs ont débarqué quand 23 autres sont partis. Certains sont d’ailleurs venus à Londres avant de s’en aller quelques semaines plus tard à l’image de Mamadou Sarr ou de Ben Chilwell.

La grande lessiveuse londonienne a encore tourné à plein régime et annonce déjà la couleur pour la saison prochaine. Hier, le club a officialisé la signature d’Emanuel Emegha, le capitaine strasbourgeois, pour juillet 2026. Des joueurs actuels risquent de connaître le même sort que certains de leurs collègues cet été, à savoir être mis au placard sans ménagement.

Maresca ne laisse aucune chance

Pour rappel, Chelsea ne fait pas dans la demi-mesure quand il ne veut plus de quelqu’un. En août, sur son site internet, le club a tout simplement supprimé neuf éléments de l’équipe première et pas encore partis. De cette liste, ils sont encore trois présents dans l’effectif mais invités à s’entraîner ailleurs, avec la réserve : Axel Disasi, Raheem Sterling et David Datro Fofana.

Enzo Maresca ne leur a laissé aucune chance hier en conférence de presse. «Tout d’abord, ce sont des joueurs de Chelsea et ils ont des contrats avec le club, mais pour le moment, ils s’entraînent toujours séparément. Depuis le début de la saison, je ne les ai pas vus.» Et lorsque la presse a demandé au coach s’ils avaient la possibilité de réintégrer l’équipe première durant la saison, la réponse a fusé. «Non.»

Cette nouvelle intervention médiatique fait mal aux concernés. Ils risquent de trouver le temps long même s’ils ont tout de même été officiellement inscrits auprès de la Premier League. Sait-on jamais en cas de forfaits en cascade. Disasi aurait bien rejoint Monaco en août, alors que Sterling n’a pas réussi à quitter le club. Datro Fofana a lui été courtisé par Nice, sans succès. Il va falloir patienter jusqu’à cet hiver.