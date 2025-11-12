OL : nouvelles révélations financières sur le prêt d’Endrick

Si tout se passe comme la presse brésilienne l’affirme, Endrick (19 ans) sera un joueur de l’Olympique Lyonnais à partir du mois de janvier. Non utilisé au Real Madrid, l’international brésilien devrait être prêté (sans option d’achat) aux Gones. Cependant, quelques détails financiers de l’affaire restaient inconnus.

ESPN Brésil nous dévoile aujourd’hui la part du salaire du joueur qui sera prise en charge par les Rhodaniens. Ainsi, l’OL paiera 50% du salaire du Merengue pendant six mois. Pour rappel, Endrick touche environ 400 000€ par mois. Enfin, le média local assure que les Lyonnais ne verseront aucune indemnité au Real Madrid pour le prêt.