Toni Kroos estime que Güler n’est pas son successeur au Real Madrid

Toni Kroos n’a pas sa langue dans sa poche. Retraité des terrains depuis 2024, l’Allemand continue de donner régulièrement son avis sur le football. Ce jeudi, il a été invité à s’exprimer sur Arda Güler par la Cadena SER. Et selon lui, le Turc n’est pas du tout son successeur au Real Madrid. « C’est un joueur différent de moi. Son meilleur poste est nettement plus offensif, donc il n’est absolument pas mon successeur. Je suis ravi qu’il bénéficie d’un temps de jeu nettement plus important cette année, car il l’a mérité sur le terrain et c’est un joueur sur lequel on peut compter pour l’avenir.»

Un avis tranché de la part de l’ancien joueur du Real Madrid, qui adore cependant la relation entre Kylian Mbappé et Arda Güler. « Il possède un toucher de balle exceptionnel, qu’il a déjà su exploiter avec brio cette saison. J’en suis ravi, car c’est un bon gars et j’ai eu la chance de jouer avec lui. Je suis certain qu’il marquera l’histoire du Real Madrid pendant de nombreuses années.» Des mots qui feront sans doute plaisir au principal intéressé.