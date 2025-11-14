Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Toni Kroos estime que Güler n’est pas son successeur au Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kroos @Maxppp

Toni Kroos n’a pas sa langue dans sa poche. Retraité des terrains depuis 2024, l’Allemand continue de donner régulièrement son avis sur le football. Ce jeudi, il a été invité à s’exprimer sur Arda Güler par la Cadena SER. Et selon lui, le Turc n’est pas du tout son successeur au Real Madrid. « C’est un joueur différent de moi. Son meilleur poste est nettement plus offensif, donc il n’est absolument pas mon successeur. Je suis ravi qu’il bénéficie d’un temps de jeu nettement plus important cette année, car il l’a mérité sur le terrain et c’est un joueur sur lequel on peut compter pour l’avenir.»

La suite après cette publicité

Un avis tranché de la part de l’ancien joueur du Real Madrid, qui adore cependant la relation entre Kylian Mbappé et Arda Güler. « Il possède un toucher de balle exceptionnel, qu’il a déjà su exploiter avec brio cette saison. J’en suis ravi, car c’est un bon gars et j’ai eu la chance de jouer avec lui. Je suis certain qu’il marquera l’histoire du Real Madrid pendant de nombreuses années.» Des mots qui feront sans doute plaisir au principal intéressé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Toni Kroos
Arda Güler

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Toni Kroos Toni Kroos
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier