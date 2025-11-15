PSG, Maroc : Achraf Hakimi s’entraîne déjà en salle malgré son attelle

C’est ce que l’on appelle avoir clairement un objectif en tête. Victime d’une entorse grave après un violent tacle de Luis Díaz lors de PSG-Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi devrait manquer au moins six semaines de compétition puisqu’il a décidé de ne pas se faire opérer. Un coup dur pour le PSG mais aussi et surtout pour le Maroc qui perd son meilleur joueur, son capitaine, à quelques semaines d’une CAN à domicile.

Conscient de cet objectif qu’il attendait avec impatience, Hakimi n’a pas caché en interne son envie d’aller le plus vite possible pour ne rien rater de la CAN à domicile. Pour preuve, le Marocain vient de publier des photos sur son compte Instagram où l’on peut le voir déjà s’entraîner en salle. Vélo, exercices de musculation, soins… Et tout ça en gardant son attelle à la cheville gauche. Le joueur de 27 ans ne veut pas perdre de temps. Et il le montre.