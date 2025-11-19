PSG : la grosse sortie de Leonardo sur Marco Verratti

Invité de l’After Foot sur RMC, Leonardo est revenu sur les 11 années passées par Marco Verratti au PSG, un joueur qu’il avait fait venir lui-même en 2012. L’ancien directeur sportif a rappelé l’importance du milieu italien dans les premières années du projet qatari, une période « où tout a été contesté ». Selon lui, Verratti a marqué l’histoire du club, mais a aussi subi davantage de critiques. Leonardo a reconnu que son ancien protégé a parfois joué au niveau des meilleurs milieux d’Europe et qu’il aurait pu connaître une trajectoire encore plus brillante.

Pour le Brésilien, le point de bascule aurait peut-être été un départ plus tôt vers un autre grand club. « Peut-être qu’un mec comme Verratti, après cinq ans au Paris Saint-Germain, il devait partir dans une équipe encore plus grande », a déclaré Leonardo, tout en défendant le bilan global du joueur. Leonardo refuse de parler de gâchis malgré une hygiène de vie parfois discutée : « je pense que ce n’est pas un gâchis… Il a eu des choses personnelles à certains moments qui l’ont mis dans une situation difficile. » S’il n’a pas remporté la Ligue des Champions, l’ancien directeur sportif estime que Verratti restera « un joueur énorme » dans l’histoire du PSG.