L’OL reçoit une balle perdue de la part du président de Botafogo

Le bras de fer continue entre Botafogo et Eagle Group. Le club brésilien a déposé une plainte contre le groupe qui détient l’Olympique Lyonnais et réclame 25 millions d’euros. Président du club de Rio de Janeiro, João Paulo Magalhães Lins s’est exprimé à Lance ! et a eu des propos assez durs contre l’Olympique Lyonnais.

«Des investisseurs étrangers sont en désaccord et n’investissent plus à Botafogo. Thairo ne pourra plus accomplir de miracles et nous aurons besoin d’investisseurs pour garantir le respect des engagements pris à leur demande. Mon objectif est qu’ils parviennent à un accord et règlent le problème Botafogo. Car je ne vois chez eux que des efforts pour résoudre les problèmes de Lyon, un club qui n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo», a-t-il déclaré.