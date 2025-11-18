PSG : Leonardo voulait voir Kylian Mbappé partir dès 2021

Leonardo est venu une première fois comme dirigeant du PSG en 2011 avant de partir en 2013, puis de revenir sur la période 2019-2022. On a souvent mis sur le dos de Kylian Mbappé la fin de cette seconde aventure. Les relations entre l’attaquant et le directeur sportif étaient devenues compliquées. Le Brésilien a donc quitté le club, quand le champion du monde renouvelait son contrat pour deux saisons de plus. Leonardo n’était pas vraiment en phase avec cette prolongation. Selon lui, Mbappé souhaitait s’en aller. «Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant. Entre le Qatar et moi, il n’y a jamais eu de problème», entame Leonado sur les ondes de RMC.

«Si j’aurais pu rester si Mbappé était parti ? Je ne sais pas s’il a eu ma tête. Ça a été une vision différente à un moment», poursuit-il, expliquant pourquoi il aurait préféré voir Mbappé s’en aller du PSG. «Parce qu’il voulait partir. Ce n’était pas une question d’argent. Il est resté parce qu’il est Parisien mais il voulait partir au Real Madrid.» «Un joueur ne peut jamais être plus grand que le club» conclut celui qui vit à Milan et se tient loin du monde du football.