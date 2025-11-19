Le Real Madrid enrage contre le PSG

C’est de nouveau tendu entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Lundi, les deux parties se sont affrontées aux Prud’hommes, et le joueur réclame 260 M€ à son ancien club, pendant que les Parisiens exigent 440 M€ à l’attaquant. Une affaire logiquement très suivie à l’international, et surtout en Espagne et du côté du Santiago Bernabéu.

Comme l’indique Defensa Central, la direction du Real Madrid est très énervée contre l’attitude du PSG. Aux yeux des décideurs merengues, les Parisiens ne visent pas uniquement le clan Mbappé, mais c’est aussi une attaque envers le club de la capitale espagnole. Ce qui fait clairement grincer des dents en coulisses à Madrid…