Menu Rechercher
Commenter 32
Liga

Le Real Madrid enrage contre le PSG

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

C’est de nouveau tendu entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Lundi, les deux parties se sont affrontées aux Prud’hommes, et le joueur réclame 260 M€ à son ancien club, pendant que les Parisiens exigent 440 M€ à l’attaquant. Une affaire logiquement très suivie à l’international, et surtout en Espagne et du côté du Santiago Bernabéu.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Defensa Central, la direction du Real Madrid est très énervée contre l’attitude du PSG. Aux yeux des décideurs merengues, les Parisiens ne visent pas uniquement le clan Mbappé, mais c’est aussi une attaque envers le club de la capitale espagnole. Ce qui fait clairement grincer des dents en coulisses à Madrid…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
PSG
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
PSG Logo Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier