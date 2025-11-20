Real Madrid : Courtois compare Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé
Interrogé sur la comparaison entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo par la Cadena COPE, Thibaut Courtois a rappelé qu’il n’avait jamais évolué aux côtés du Portugais au Real Madrid, celui-ci ayant rejoint la Juventus lors de son arrivée dans la capitale espagnole. Le gardien belge a toutefois déclaré : « je n’ai pas eu l’occasion de côtoyer Cristiano car, l’été de mon arrivée au Real Madrid, il est parti à la Juventus. Je pense que ce sont deux joueurs différents, mais Cristiano a tout de même un mental de gagnant plus développé que Kylian. »
« Cependant, cette année, Kylian a davantage démontré ce mental ; il a haussé son niveau de jeu et dynamise véritablement l’équipe. On voit bien qu’il est un leader, et cela deviendra encore plus évident à chaque match », a ajouté Thibaut Courtois, preuve que Kylian Mbappé monte en puissance à Madrid. Pour rappel, cette saison, Kylian Mbappé, c’est déjà : 18 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, et il vient fraîchement de passer la barre des 400 buts en carrière.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer