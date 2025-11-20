Real Madrid : Courtois compare Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé

Interrogé sur la comparaison entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo par la Cadena COPE, Thibaut Courtois a rappelé qu’il n’avait jamais évolué aux côtés du Portugais au Real Madrid, celui-ci ayant rejoint la Juventus lors de son arrivée dans la capitale espagnole. Le gardien belge a toutefois déclaré : « je n’ai pas eu l’occasion de côtoyer Cristiano car, l’été de mon arrivée au Real Madrid, il est parti à la Juventus. Je pense que ce sont deux joueurs différents, mais Cristiano a tout de même un mental de gagnant plus développé que Kylian. »

« Cependant, cette année, Kylian a davantage démontré ce mental ; il a haussé son niveau de jeu et dynamise véritablement l’équipe. On voit bien qu’il est un leader, et cela deviendra encore plus évident à chaque match », a ajouté Thibaut Courtois, preuve que Kylian Mbappé monte en puissance à Madrid. Pour rappel, cette saison, Kylian Mbappé, c’est déjà : 18 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, et il vient fraîchement de passer la barre des 400 buts en carrière.