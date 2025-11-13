Menu Rechercher
Kylian Mbappé a déjà marqué son 400e but !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mbappé Bleus @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Kylian Mbappé continue d’écrire son histoire. L’attaquant du Real Madrid était évidemment titulaire ce jeudi pour le match de qualification face à l’Ukraine. De retour au Parc des Princes, il n’a pas déçu en inscrivant un doublé permettant aux Français de remporter la partie assez largement (4-0).

Avec son doublé et sa passe décisive, Mbappé soigne aussi ses statistiques en équipe de France puisqu’il a déjà inscrit 55 buts (Olivier Giroud, meilleur buteur, est à 57) et délivré 35 passes décisives. Mieux encore, son doublé lui a permis de déjà atteindre la barre des 400 buts en carrière. Un chiffre forcément impressionnant.

Pub. le - MAJ le
