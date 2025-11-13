Kylian Mbappé a déjà marqué son 400e but !
1 min.
@Maxppp
Kylian Mbappé continue d’écrire son histoire. L’attaquant du Real Madrid était évidemment titulaire ce jeudi pour le match de qualification face à l’Ukraine. De retour au Parc des Princes, il n’a pas déçu en inscrivant un doublé permettant aux Français de remporter la partie assez largement (4-0).
La suite après cette publicité
Avec son doublé et sa passe décisive, Mbappé soigne aussi ses statistiques en équipe de France puisqu’il a déjà inscrit 55 buts (Olivier Giroud, meilleur buteur, est à 57) et délivré 35 passes décisives. Mieux encore, son doublé lui a permis de déjà atteindre la barre des 400 buts en carrière. Un chiffre forcément impressionnant.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer