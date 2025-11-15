Menu Rechercher
EdF : la sortie de Didier Deschamps sur Lucas Chevalier

Dans le dur depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier est régulièrement ciblé par les critiques. Mais le jeune portier français garde toujours la confiance de Luis Enrique mais aussi de son sélectionneur Didier Deschamps, qui continue de faire appel à lui. Et DD mise bien sur son portier pour la deuxième rencontre des qualifications au Mondial face à l’Azerbaïdjan.

«Il y aura beaucoup de changements, c’est le moment de le faire. On est qualifiés, certains ont moins de temps de jeu. Lucas Chevalier, je n’ai pas la même analyse que vous sur ses difficultés. Demain, il sera concerné», a lancé le sélectionneur des Bleus, qui devrait donc titulariser le gardien parisien.

