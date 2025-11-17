Menu Rechercher
Ballon d’Or : les mots forts de Benzema à Ousmane Dembélé

Par Valentin Feuillette
Dans son entretien, Karim Benzema a tenu à saluer le parcours d’Ousmane Dembélé, dernier lauréat du Ballon d’Or. L’attaquant d’Al Ittihad a rappelé le chemin semé d’embûches qu’a dû traverser l’ailier français avant d’atteindre les sommets. « Il a surmonté des moments très difficiles. C’est quelqu’un de bien, un phénomène, un grand joueur », a insisté Benzema, soulignant la résilience et la progression spectaculaire de Dembélé ces dernières saisons.

Dans la suite de son interview à AS, Benzema a également tenu à mettre en lumière l’impact majeur du joueur au Paris Saint-Germain, où Dembélé a livré ses performances les plus décisives. « Son parcours à Paris est exceptionnel. Il a remporté le Ballon d’Or à Paris grâce à ses nombreux buts, marqués dans des moments décisifs. Il le méritait amplement », a-t-il déclaré. Un hommage fort, venu d’un ancien Ballon d’Or, qui confirme le statut désormais incontournable de Dembélé dans le football mondial.

