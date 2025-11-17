Barrages CdM 2026 : l’Italie connaît ses adversaires potentiels en demi-finale

Hier soir, l’Italie a manqué le coche. En effet, les hommes de Gennaro Gattuso se sont inclinés 4 à 1 face à la Norvège lors d’un match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Deuxième de son groupe, la Squadra Azzurra va devoir passer par les barrages à la fin du mois de mars 2026 si elle veut voir les Etats-Unis, le Canada et le Mexique l’été prochain.

Et on en sait un peu plus sur les potentiels adversaires de l’Italie, qui figurera dans le chapeau 1 du fait de sa 9e place au classement FIFA. Tête de série, la sélection italienne devrait donc croiser une équipe du quatrième chapeau en 1/2 finale. Ainsi, les coéquipiers de Donnarumma pourraient affronter à domicile la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord ou le perdant du match Pays de Galles-Macédoine du Nord dans le groupe J. Pour la finale, pour laquelle un tirage au sort déterminera le lieu du match, ils devraient esquiver la Turquie, qui pourrait également être tête de série.