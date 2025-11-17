Real Madrid : Florentino Pérez change d’avis avec Erling Haaland

Le Real Madrid risque de devoir recruter devant cet été. Plusieurs départs pourraient survenir, avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes qui ont des chances de quitter le club, et il faudra donc forcément les remplacer. Dans la presse madrilène, un nom revient souvent : celui d’Erling Haaland, qui pourrait composer un nouveau duo offensif de luxe avec Kylian Mbappé.

Comme l’indique Defensa Central, jusqu’ici, Florentino Pérez avait un peu de doutes sur le profil d’Erling Haaland. Mais les nouvelles prestations XXL du buteur norvégien avec City auraient fait changer d’avis le patron madrilène. Pour la première fois, il voit le buteur cityzen comme une potentielle superstar madrilène et est convaincu qu’il peut être un accompagnant parfait pour Mbappé.