Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Barça : le nouveau prix délirant des places au Camp Nou

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone Bilbao

C’est officiel : après deux ans et demi loin du Camp Nou, le FC Barcelone retrouvera son stade samedi, à l’occasion du match de Liga face à l’Athletic. 45.000 spectateurs sont ainsi attendus, puisque toutes les tribunes ne seront pas encore ouvertes. Cependant, il faudra mettre la main à la poche…

La suite après cette publicité

Les places les moins chères - et moins bien placées - seront vendues à 199 € ! Les plus chères, hors premium et VIP, grimpent jusqu’aux 589 €. Les socios bénéficieront tout de même de 20% de réduction, mais pour les supporters non-socios, la note va être salée !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier