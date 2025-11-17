Barça : le nouveau prix délirant des places au Camp Nou

C’est officiel : après deux ans et demi loin du Camp Nou, le FC Barcelone retrouvera son stade samedi, à l’occasion du match de Liga face à l’Athletic. 45.000 spectateurs sont ainsi attendus, puisque toutes les tribunes ne seront pas encore ouvertes. Cependant, il faudra mettre la main à la poche…

Les places les moins chères - et moins bien placées - seront vendues à 199 € ! Les plus chères, hors premium et VIP, grimpent jusqu’aux 589 €. Les socios bénéficieront tout de même de 20% de réduction, mais pour les supporters non-socios, la note va être salée !