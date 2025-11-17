Menu Rechercher
Barça : la date officielle du retour au Camp Nou enfin connue !

Par Max Franco Sanchez
Les travaux du Camp Nou @Maxppp
Barcelone Bilbao

Le FC Barcelone va retrouver son arène ! Après un entraînement en public réussi la semaine dernière, le club catalan vient d’annoncer le retour officiel au Camp Nou pour un match, et ce sera dès samedi contre l’Athletic (16h15). Après plus de deux ans de travaux et de matchs à Montjuic, les Blaugranas vont donc rejouer sur la pelouse de leur stade cette semaine.

FC Barcelona
Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.
Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️
Cependant, le stade ne sera pas plein. L’affluence maximale a été limitée à 45 000 spectateurs, puisque toutes les tribunes ne sont pas encore totalement terminées et donc prêtes à accueillir du public. Mais samedi, ça va être la fête à Barcelone !

Liga
Barcelone

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
