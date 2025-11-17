Barça : la date officielle du retour au Camp Nou enfin connue !

Le FC Barcelone va retrouver son arène ! Après un entraînement en public réussi la semaine dernière, le club catalan vient d’annoncer le retour officiel au Camp Nou pour un match, et ce sera dès samedi contre l’Athletic (16h15). Après plus de deux ans de travaux et de matchs à Montjuic, les Blaugranas vont donc rejouer sur la pelouse de leur stade cette semaine.

La suite après cette publicité

Cependant, le stade ne sera pas plein. L’affluence maximale a été limitée à 45 000 spectateurs, puisque toutes les tribunes ne sont pas encore totalement terminées et donc prêtes à accueillir du public. Mais samedi, ça va être la fête à Barcelone !