La Liga veut continuer de mener la vie dure au FC Barcelone !

Le FC Barcelone et ses fans ont reçu une superbe nouvelle cette semaine. La bande de Pedri et Lamine Yamal pourra refouler la pelouse du Camp Nou samedi, à l’occasion du match de Liga face à l’Athletic. Les Catalans seront de retour dans leur arène après deux ans et demi d’absence, avec des rencontres délocalisées à Montjuic. Un retour très attendu d’autant plus que cette longue période à Montjuic a fait perdre énormément d’argent au club, puisque les revenus liés au matchday étaient et seront infiniment supérieurs au Camp Nou.

Ce retour dans ce stade flambant neuf devrait donc redonner un second souffle au club sur le plan financier. Mais les dernières déclarations de Javier Gomez, directeur général corporatif de la Liga, risquent de climatiser un peu tout le monde. Et pour cause, il a confirmé que les dépenses du club sont encore trop élevées par rapport à ses revenus.

La Liga ne flanche pas

Dans le même temps, il a confirmé que le Barça ne bénéficierait pas d’un assouplissement des règles, et que les dépenses réalisées dans d’autres équipes du club, comme l’équipe féminine ou celle de basket, sont aussi prises en compte dans le calcul de la marge salariale du fair-play financier de la Liga. C’est à dire que les investissements réalisés pour le foot féminin par exemple vont limiter la marge de manœuvre pour renforcer l’équipe première masculine. Et le Barça a beaucoup investi pour son équipe féminine dernièrement.

Bien que de retour à cette fameuse règle du 1:1 - chaque euro encaissé peut être réutilisé sur le mercato - les dirigeants de la Liga vont donc continuer de traquer les finances et les mouvements du Barça, qui risque donc d’avoir de nouveaux problèmes pour enregistrer des joueurs à l’avenir par exemple. Gomez a tout de même conclu que le retour au Camp Nou devrait un peu aider, mais le Barça n’est pas au bout de ses soucis avec les instances du championnat espagnol…