CdM 2026 : le post fou de Pedri

Il l’avait déjà fait avant l’Euro, et ça lui avait porté chance, même s’il avait manqué la finale à cause d’une blessure. Après la qualification de l’Espagne pour le prochain Mondial, le milieu de terrain a publié un post pour célébrer le billet pour les USA, avec les nombres suivants : 190726.

Six chiffres qui correspondent à la date de la finale de ce Mondial. Le rendez-vous est donc pris, et Pedri ne cache clairement pas ses ambitions. Il faut dire que la Roja fait partie des principaux favoris pour le sacre, et le milieu de terrain barcelonais sera attendu au tournant…