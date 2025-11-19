Le Barça a demandé à Lewandowski de ne plus marquer !

Drôle d’information révélée dans une biographie de Robert Lewandowski écrite par Sebastian Staszewski, et reprise partout dans la presse espagnole, comme dans Marca. Le FC Barcelone aurait ainsi, en fin de saison 2022/2023 et à deux journées de la fin, demandé à son attaquant de ne plus marquer de buts. Et pour une raison tout sauf sportive.

Effectivement, si le buteur avait atteint les 25 buts en Liga cette saison - il en était à 23 au moment de la pétition du Barça - le Barça aurait dû payer 2,5 millions d’euros de bonus au Bayern Munich. Une somme que le club, dans une situation financière très délicate, ne pouvait pas se permettre de débourser. Lewandowski a été surpris par cette pétition, mais n’a pas marqué lors de ces deux derniers matchs, terminant tout de même Pichichi devant Karim Benzema.