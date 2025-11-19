Menu Rechercher
Commenter
Liga

Le Barça a demandé à Lewandowski de ne plus marquer !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Drôle d’information révélée dans une biographie de Robert Lewandowski écrite par Sebastian Staszewski, et reprise partout dans la presse espagnole, comme dans Marca. Le FC Barcelone aurait ainsi, en fin de saison 2022/2023 et à deux journées de la fin, demandé à son attaquant de ne plus marquer de buts. Et pour une raison tout sauf sportive.

La suite après cette publicité

Effectivement, si le buteur avait atteint les 25 buts en Liga cette saison - il en était à 23 au moment de la pétition du Barça - le Barça aurait dû payer 2,5 millions d’euros de bonus au Bayern Munich. Une somme que le club, dans une situation financière très délicate, ne pouvait pas se permettre de débourser. Lewandowski a été surpris par cette pétition, mais n’a pas marqué lors de ces deux derniers matchs, terminant tout de même Pichichi devant Karim Benzema.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Robert Lewandowski

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier