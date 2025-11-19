Barça : les détails de l’offre du Besiktas pour ter Stegen

La situation de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone prend une tournure décisive à l’approche du mercato hivernal. Le gardien allemand de 33 ans, en convalescence après sa blessure, pourrait être autorisé à quitter le club en janvier si une offre convaincante se présentait. Et cela tombe bien puisque la première proposition officielle est arrivée : Besiktas propose un prêt couvrant intégralement son salaire jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat de 8 millions d’euros selon Sport. En effet, le club turc, confronté aux difficultés de son portier vétéran Mert Günok, considère ter Stegen comme la solution idéale pour stabiliser son poste de gardien.

Le directeur sportif de Besiktas, Eduard Graf, passé par Dortmund, joue un rôle central dans les discussions et tente de convaincre le portier que le club turc est le cadre parfait pour obtenir un temps de jeu régulier et endosser un rôle de leader. L’Allemand, dont le contrat court jusqu’en 2028, reste attaché au Barça, mais le prêt apparaît comme une solution pragmatique pour rester compétitif en équipe nationale allemande en vue de la prochaine Coupe du Monde. Son retour complet à l’entraînement, prévu pour mi-décembre, sera déterminant pour finaliser son avenir. Affaire à suivre…