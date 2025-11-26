Chrislain Matsima prolonge à Augsbourg

Formé à l’AS Monaco et passé par Lorient et Clermont, Chrislain Matsima s’épanouit pleinement à Augsbourg. Titulaire lors des 13 premières rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur de 23 ans a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive, autant que lors de toute la saison 2024-2025 en 33 matchs. Transféré l’été dernier pour 5 millions d’euros après avoir été mis de côté par l’ASM, le natif de Colombes s’est rapidement imposé en Bundesliga et est devenu un élément incontournable de la défense allemande.

Récompensé pour ses performances, Matsima vient tout juste de prolonger son contrat avec Augsbourg jusqu’en 2030. En effet, le directeur général Michael Ströll l’avait annoncé hier, lors de l’assemblée générale, que Chrislain Matsima prolongeait son contrat d’un an, jusqu’en 2030. Arrivé initialement en prêt en 2024, le club allemand avait rapidement activé l’option d’achat, convaincu par son impact immédiat. Le défenseur de 1,93 m confirme sa régularité et profite pleinement de ce cadre pour franchir un nouveau cap.