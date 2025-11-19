Les premiers grands absents de la Coupe du Monde 2026

Du 11 juin au 19 juillet 2026, les États-Unis, le Canada et le Mexique vont organiser conjointement la Coupe du Monde. Une grande fête du ballon rond, à laquelle 42 nations sont déjà assurées de participer. Outre l’Argentine, tenante du titre, la France a composté son billet jeudi dernier. Comme les Bleus, la Belgique, les Pays-Bas, l’Écosse, l’Autriche, l’Espagne ou encore la Suisse ont obtenu leur précieux sésame hier lors de l’ultime journée de qualification dans la zone Europe. Il reste encore 6 places disponibles qui seront attribuées lors des barrages pour connaître l’intégralité du tableau de ce Mondial.

Kvara ne sera pas de la fête

En revanche, certains pays sont d’ores et déjà assurés de ne pas participer à ce tournoi. C’est le cas de la Géorgie. Surprenante lors de l’Euro 2024, la sélection dirigée par Willy Sagnol ne sera pas de la partie. Elle n’a remporté qu’une seule victoire en six matches dans le groupe H, dominé par l’Espagne et la Turquie, qui ira en barrages. Khvicha Kvaratskhelia (PSG), tout comme ses compatriotes Georges Mikautadze (Villarreal) et Giorgi Mamardashvili (Liverpool), manquera donc à l’appel. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui aura plusieurs joueurs sur le pont et qui pourra compter sur Kvara dès la reprise.

La déception est également présente en Slovénie, troisième du groupe B. Jan Oblak (Atlético de Madrid) et Benjamin Sesko, qui vit des débuts difficiles à Manchester United, ne seront pas du voyage en Amérique. Ce qui est rageant car le groupe était plutôt ouvert. Mais la Suisse et le Kosovo ont fait mieux et la Suède (4e), verra les barrages grâce à la Ligue des Nations. Toujours en Europe, la Hongrie de Dominik Szoboszlai et Milos Kerkez (Liverpool), ainsi que la Serbie de Dusan Vlahovic (Juventus) rateront ce rendez-vous mondial.

Des grands noms vont rater le Mondial 2026, d’autres sont en danger

Dans la zone Afrique, il est difficile de ne pas mentionner l’absence du Nigéria, battu dimanche en finale des barrages par la République Démocratique du Congo (1-1, 4 t.a.b à 3). Le serial buteur Victor Osimhen (Galatasaray) sera l’un des grands absents du Mondial, tout comme le joueur africain de l’année 2024 Ademola Lookman (Atalanta). Le Cameroun est aussi tombé face aux Léopards. Résultat : Bryan Mbeumo (Manchester United), André Onana (Trabzonspor) ou encore André-Frank Zambo Anguissa (Naples) manqueront la compétition. Idem pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang (OM), la République centrafricaine de Geoffrey Kondogbia (OM) et la Guinée de Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

Le Chili d’Alexis Sanchez (Séville) manque aussi à l’appel. D’autres grands noms pourraient rejoindre cette liste si jamais ils passent à la trappe lors des barrages. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma (Manchester City, Italie), d’Arda Güler (Real Madrid, Turquie), de Robert Lewandowski (FC Barcelone, Pologne), d’Alexander Isak (Liverpool, Suède), de Viktor Gyökeres (Arsenal, Suède), d’Illia Zabarnyi (PSG, Ukraine), de Pierre-Emile Hojbjerg (OM, Danemark), de Milan Skriniar (Fenerbahçe, Slovaquie), d’Edon Zhegrova (Juventus, Kosovo) ou encore d’Edin Dzeko (Fiorentina, Bosnie-Herzégovine). Tout le monde ne sera pas du voyage pour le Mondial 2026. Plusieurs têtes vont encore tomber.