Belgique : deux cadres montent au créneau pour défendre Rudi Garcia

Arrivé sur le banc de la Belgique le 24 janvier 2025, l’ancien de l’OM et de l’OL ne fait pas l’unanimité, malgré la qualification pour la Coupe du Monde. En dépit des critiques récentes, plusieurs Diables rouges ont tenu à afficher leur soutien à Rudi Garcia. Axel Witsel a salué l’ambiance instaurée par le coach français : « on est sur la bonne voie. Le groupe vit bien. C’est important pour un grand tournoi. Rudi Garcia a imposé cette bonne atmosphère dans le groupe. Ce ne sont pas toujours les meilleures équipes au niveau du jeu qui vont loin en tournoi, mais celles qui sont solidaires. Comme le Maroc en 2022 ».

Thomas Meunier a, lui aussi, pris la parole pour défendre Garcia et mettre en avant son expérience dans la DH : « je comprends les critiques après un moins bon match. La soupe a été bonne durant des années et on s’y est habitué. Le nouveau staff insuffle quelque chose de frais, de neuf. Le groupe est derrière lui. Rudi Garcia a un bon management. Il n’est pas un amateur qu’on a trouvé au coin de la rue et tapé là. Il a une expérience du top niveau ». Le latéral belge a ajouté que l’approche du Français contraste avec celle de Tedesco : « Tedesco voulait toujours réinventer le football avec de nouveaux exercices, de nouvelles tactiques… Le nouveau staff travaille sur les bases. Et elles doivent être bonnes pour ensuite construire. Garcia a de la bouteille, il sait comment ça fonctionne. Et ce qu’il fait est très bon ».