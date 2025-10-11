Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la Belgique tire à boulets rouges sur Rudi Garcia

Le Belgique doit encore se demander comment elle n’a pas pu remporter ce match face à la Macédoine du Nord. Malgré Doku, De Bruyne ou encore Trossard alignés dès le coup d’envoi, la sélection emmenée par Rudi Garcia n’a pas pu faire mieux qu’un 0-0 à domicile, qui lui complique sérieusement la tâche en vue de la qualification en Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Elle a pourtant considérablement dominé les débats avec pas moins de 78% de possession de balle, 25 tirs tentés, mais seulement 5 cadrés, 2,85 expected goals contre 0,06 pour son adversaire du soir. Ce dernier est venu pour prendre un point et garder sa place en tête de ce groupe J, une longueur devant les Diables Rouges, qui ont un match en moins. La mission est accomplie.

La suite après cette publicité

«Je trouve que, c’est Rudi Garcia qui a perdu deux points»

«C’est la performance que j’attendais, mais par contre, c’est effectivement un contre-résultat, avouait Rudi Garcia après la rencontre. On a tout fait pour gagner. Il a manqué un peu d’adresse, on a trop peu cadré. On a eu 25 tirs, on a archi-dominé. La Macédoine du Nord était sous eau en première, ils ont changé leur système en deuxième. On aurait pu jouer sans gardien ce soir, Thibaut Courtois n’a rien eu à faire.»

Les Belges le savent trop bien. Dominer n’est pas gagner et ce matin au réveil, la presse s’en prend au sélectionneur et à ses choix. «Je trouve que c’est Rudi Garcia qui a perdu deux points. Je trouve qu’il n’a pas été bon aujourd’hui (hier soir, ndlr). Commencer par ce système de faux neuf (Trossard) qui n’a pas marché. Surtout dans une première période où la Belgique s’est créé des occasions pour un vrai 9 et que quand tu dois faire rentrer un attaquant, tu te trompes d’attaquant», envoie Nordin Jbari sur la RTBF.

La suite après cette publicité

«J’ai trouvé ça nul tout simplement»

«On a peut-être aussi fait des mauvais choix devant, concédait le sélectionneur après la rencontre en expliquant son système de jeu. Le gardien adverse a fait quelques bons arrêts. Si l’adversaire était resté complètement derrière en deuxième période, Michy Batshuayi serait rentré. Ils ont fait entrer un attaquant, ça nous donnait des espaces donc c’est Loïs Openda qui est entré. C’était le bon choix je pense. J’aurais tant aimé qu’il marque.» Il n’a pas réussi en un peu plus de 30 minutes sur le terrain.

«J’ai trouvé ça nul tout simplement, poursuivait Pieter-Jan Calcoen du Het Nieuwsblad. Pour le score final, mais aussi pour le coaching que je n’ai pas trop aimé. Ce résultat a des conséquences aussi pour le développement de ce groupe». En effet, la situation n’est pas glorieuse pour les Belges, qui s’apprêtent à jouer au Pays de Galles, 3e de ce groupe avec un point en moins. Une victoire est impérative sinon la tâche se compliquera lors de la trêve de novembre où il faudra jouer au Kazakhstan et recevoir le Liechtenstein, une formalité.