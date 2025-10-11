L’Espagne est folle de rage contre l’Équipe de France

La France a parfaitement négocié son troisième rendez-vous des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au Parc des Princes, les Bleus ont tranquillement disposé de l’Azerbaïdjan (3-0), confirmant leur domination dans le groupe et un départ idéal vers la qualification. Kylian Mbappé, une nouvelle fois capitaine et décisif, a ouvert le score d’une action individuelle exceptionnelle avant de délivrer une passe décisive pour Adrien Rabiot. Mais la soirée s’est terminée sur une note beaucoup plus inquiétante. Touché à la cheville droite, le numéro 10 tricolore a dû céder sa place à la 82e minute. Un scénario qui a fait grincer des dents en Espagne.

En effet, Kylian Mbappé était déjà arrivé diminué à Clairefontaine. Le capitaine des Bleus souffrait d’une douleur persistante à la cheville droite, contractée une semaine plus tôt lors du match de championnat entre le Real Madrid et Villarreal. Même s’il avait rassuré tout le monde avant la rencontre, la pilule ne passe pas à Madrid : « je veux jouer, la sélection, c’est ce qu’il y a de plus important » avait-il confié. Sa sortie en fin de match a semé le doute. Didier Deschamps a confirmé en conférence de presse que « la douleur au niveau du pied était assez importante », et après examen, le staff médical a décidé de libérer le crack de Bondy, qui va quitter le rassemblement pour rentrer à Madrid et poursuivre sa récupération. Il manquera donc le déplacement des Bleus en Islande lundi soir.

La presse madrilène est furieuse

En Espagne, la presse a la plume très grinçante ce samedi matin. Pour AS, « Kylian Mbappé a quitté la sélection française pour revenir à Madrid blessé à la cheville droite ». Le quotidien madrilène rappelle que « l’attaquant du Real Madrid était arrivé convalescent et s’était entraîné à part jusqu’à la veille du match ». Le journal souligne qu’il a « disputé 80 minutes sans montrer de douleur, avant de demander le changement après un coup reçu », mais reproche à Deschamps et à la Fédération française d’avoir pris un risque inutile : « Il aurait dû être ménagé, pas exposé dans un match largement maîtrisé. » Une critique à peine voilée qui témoigne de l’agacement du Real Madrid, inquiet de voir sa star repartir en club avec la même cheville touchée qu’avant la trêve, alors même que la Casa Blanca va bientôt affronter la Juventus, le FC Barcelone, Valence et même Liverpool.

De son côté, Marca a choisi un ton plus admiratif… avant de basculer dans la frustration. Le journal madrilène parle d’un Mbappé « encore de dix sur dix avec la France », auteur d’un but de génie « digne du Louvre » et d’un début de saison « tout simplement exceptionnel » avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. Mais la fin de son papier sonne comme un avertissement : « À dix minutes de la fin, il a fait un geste vers le banc pour signaler qu’il ne pouvait plus continuer. » L’Espagne retient donc son souffle. Entre admiration et colère, les médias ibériques oscillent entre la reconnaissance du talent de Mbappé et la crainte d’un retour prématuré dans un match jugé sans grand enjeu.

En quelques heures, le débat a enflammé Madrid, quand bien même le Real Madrid n’a pas encore réagi publiquement, car la presse du pays a déjà tranché. Pour elle, la France a pris un risque « irresponsable » avec son joyau, ce qui n’est pas sans rappeler le bras de fer entamé entre la FFF et le PSG en septembre dernier, voire même entre le Barça et la RFEF ces dernières semaines. Un épisode qui risque de tendre encore un peu plus les relations entre le Real et la sélection tricolore, alors même que Kylian Mbappé n’avait jamais semblé aussi indispensable aux deux.