Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé Bleus @Maxppp
France 3-0 Azerbaïdjan

Après celui avec le PSG le mois dernier, Didier Deschamps aimerait certainement s’éviter un nouveau psychodrame avec le Real Madrid en octobre. Ce soir, le sélectionneur des Bleus avait titularisé Kylian Mbappé face à l’Azerbaïdjan (3-0), malgré une cheville encore endolorie il y a quelques jours (Mbappé avait affirmé son souhait de jouer le match hier en conférence de presse). Malheur : l’attaquant du Real Madrid a réclamé le changement en seconde période, après un choc au niveau de cette même cheville.

Au micro de TF1, DD a donné des nouvelles de son attaquant : «il a repris un coup sur la même cheville. La douleur diminue quand il est au repos. En match, forcément il y a des contacts. On verra ça après. Il a une gêne qui n’est pas idéale pour lui.»

Pub. le - MAJ le
