France - Azerbaïdjan : les notes du match

La France est lancée vers la Coupe du monde 2026. Après un succès en Ukraine et une victoire méritée face à l’Islande au Parc des Princes, les Bleus étaient de retour dans l’antre parisien ce vendredi pour affronter l’Azerbaïdjan dans le cadre de la troisième journée des qualifications à la prochaine Coupe du monde. Face au dernier de sa poule, la bande à Didier Deschamps ne devait pas avoir trop de difficultés à remporter la rencontre face à son public. Pourtant, les choses ont mis plus de temps à se décanter. Se présentant avec une attaque à quatre composée de Kingsley Coman, Michael Olise, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, la France n’a pas tardé à se procurer de nombreuses occasions. Avec des offensives venues de la droite et d’un Malo Gusto très offensif, les Bleus ont attendu la 10e minute pour armer leur première frappe qui est venue du pied du joueur formé à l’OL. Plus dynamiques après un premier quart d’heure mou, les coéquipiers d’un Adrien Rabiot conspué ont poussé pour ouvrir le score sans y parvenir réellement. Finalement, la solution est venue du capitaine. En jambes et de plus en plus inspiré au fil des minutes, Kylian Mbappé a décanté la situation après un superbe enchaînement qui a fait mouche dans la surface (1-0, 45+2e).

Au retour des vestiaires, la domination française s’est accentuée. Confisquant le ballon à leurs adversaires, les Bleus ont poussé pour aller faire le break. Ce deuxième but aurait pu venir du pied d’Hugo Ekitike. Bien plus tranchant qu’en première période, l’attaquant de Liverpool a accéléré avant d’armer une frappe croisée du droit qui a touché le poteau droit de Magomedaliyev (49e). Et après une belle offensive de Kylian Mbappé (65e), le but du break est venu d’un ancien Marseillais. Sifflé depuis le début de la rencontre, Adrien Rabiot a mis la France à l’abri d’une belle tête sur un centre précis de Mbappé (2-0, 69e). Faisant de nombreux changements, Didier Deschamps a vu ses entrants apporter de la fluidité dans son jeu. Après l’action inspirée de Maghnes Akliouche (73e), le troisième but français est venu d’un revenant de choix. Profitant de la blessure à la cheville de Mbappé, Florian Thauvin est venu signer son retour par un but merveilleux quelques minutes après son entrée. Sur un centre de Theo Hernandez, le Lensois a contrôlé avant de tromper le gardien adverse d’une belle reprise de volée (3-0, 84e). Le score n’a plus évolué et les Bleus se sont donc adjugés un troisième succès en autant de matches et une qualification pour la prochaine Coupe du monde pourrait même être actée en cas de succès lundi en Islande.

L’Homme du match

- Mbappé (8) : un match de capitaine. Alors que l’équipe de France était en difficulté, le Madrilène était l’un des seuls à chercher ses partenaires d’attaque et à initier des combinaisons pour percer la défense adverse. Il a surtout été l’auteur d’un magnifique enchaînement avec Ekitike pour aller ouvrir le score. Tout n’a pas été parfait, notamment dans ses choix dans les derniers gestes, mais il a été altruiste pour trouver Rabiot et s’offrir également une passe décisive. Remplacé par Thauvin (82e), auteur d’un magnifique enchaînement pour le troisième but.

France

- Maignan (5) : il n’a touché le ballon dans le jeu qu’au moment du coup-franc tenté par Makhmudov (16e). Sinon, la soirée a été tranquille et même ennuyante pour lui, puisque l’Azerbaïdjan n’a frappé qu’une seule fois et hors du cadre.

- Gusto (6) : il a été l’un des éléments les plus actifs de la première période. Il s’est offert la première occasion dangereuse du match à la suite d’une belle combinaison avec Mbappé (10e) et a été percutant pour percer la défense azerbaïdjanaise tout au long du match pour combiner et délivrer quelques centres intéressants. Il semble avoir enfin gagné sa place derrière Jules Koundé.

- Saliba (5) : pour son retour sous le maillot bleu, le défenseur central d’Arsenal n’aura quasiment rien eu à faire. Défensivement, ses duels ont été maîtrisés et il a réalisé quatre dégagements sur les maigres actions adverses. On l’a également vu être propre dans ses relances.

- Upamecano (5) : également très peu sollicité défensivement, Upamecano n’a rien eu à faire et a été solide sur les duels aériens. Comme à son habitude, il a fait preuve d’une certaine maîtrise technique pour relancer le jeu.

- Hernandez (4,5) : à l’inverse d’un Gusto qui aura gagné des places, Théo Hernandez n’a clairement pas eu le même rendement. S’il a bien apporté le surnombre avec Coman dans un match ultra-dominé par les Bleus, le latéral gauche a fait preuve d’une grande faiblesse technique et des centres qui n’ont jamais rien donné. Il aura offert cependant une belle opportunité pour Mbappé (62e).

- Thuram (4,5) : lui aussi jouait gros sur cette rencontre. En concurrence au milieu de terrain, le bianconero avait l’occasion de briller face à la faible équipe azerbaïdjanaise, mais il n’a clairement pas montré le niveau affiché en Serie A. Il n’a pas assez apporté de soutien à ses attaquants en première période et a été inefficace dans l’animation offensive. Cela a été un peu mieux après la pause.

- Rabiot (5) : la paire Thuram-Rabiot n’aura clairement pas été à la hauteur. En difficulté techniquement et dans les duels, Rabiot aura même goûté à un joli petit pont signé Makhmudov (21e), avant de se montrer trop discret dans l’animation offensive. Un match sauvé par cette jolie tête pour offrir le break à l’équipe de France. Remplacé par Camavinga (70e).

- Coman (3,5) : quelques éclairs sur son côté en première mi-temps, notamment avec deux jolis dribbles (34e) et beaucoup d’activité pour tenter de combiner avec ses partenaires, mais cela a été assez compliqué pour l’ancien Bavarois, qui a fait preuve d’une faiblesse technique et n’a pas toujours fait les meilleurs choix. Remplacé par Nkunku (78e).

- Olise (4) : étonnamment plus discret que d’habitude, le Munichois n’a pas été assez tranchant et a raté plusieurs combinaisons avec ses partenaires offensifs. Trop de déchet technique et auteur seulement de trois tirs tentés, non cadrés. Remplacé par Akliouche (70e), auteur d’une très belle action qu’il n’a pas osé conclure (75e).

- Ekitike (6) : assez discret durant la première période, il a pourtant réussi à se montrer décisif. D’abord avec ce joli mouvement, avec enchaînement, dont la finition a manqué de puissance (43e), avant d’être décisif en combinant parfaitement avec Mbappé pour l’ouverture du score. Après la pause, il était tout proche de marquer, mais a trouvé le montant gauche (49e). Remplacé par Mateta (78e).

Azerbaïdjan

- Mahammadaliyev (2) : portier remplaçant de Qarabag, il n’était donc pas à l’origine de l’exploit contre Benfica en C1. Face à l’armada offensive française, le gardien azerbaïdjanais de 1,85m a remporté son duel face à Malo Gusto dès la 9e minute. Sur une frappe trop écrasée du capitaine tricolore Mbappé, Mahammadaliyev a facilement capté le ballon (30e). Juste avant la mi-temps, le portier n’a rien pu faire sur une frappe limpide de Kylian Mbappé (1-0, 45+1e). Sur une tête imparable de Rabiot, il a encaissé le but du break (2-0, 68e) et a ensuite complètement coulé à la 84e sur le troisième but de Thauvin.

- Cafarquliyev (3) : actif sur son flanc gauche, il a été assez esseulé : il a multiplié les courses vers l’avant et les retours défensifs sur les très bons appels de Gusto et Olise. Il a réalisé une seconde période catastrophique, comme l’ensemble des joueurs de l’Azerbaïdjan. Il a trop souffert physiquement.

- Krivotsyuk (4) : plutôt discret lors du premier acte, le défenseur central gauche a été dans un duel constant avec Olise. Le joueur du Bayern a été très actif, mais, contre toute attente, le joueur de Daejeon a assez bien contenu l’ancien de Crystal Palace, malgré plusieurs fulgurances. Il est plutôt sorti du lot dans une défense en grande difficulté.

- Mustafazade (3) : titularisé dans l’axe de la défense à 3, le joueur de Qarabag a sauvé les siens sur un face à face avec Michael Olise à la 38e. Il a réalisé une première période assez remarquable, à l’image de ses coéquipiers en défense. En seconde période, tout a changé, il n’a fait que subir et l’Azerbaïdjan a encaissé trois buts.

- Aliyev (3,5) : le joueur de Zira, 4e du championnat azerbaïdjanais, qui compte 14 sélections, n’a pas eu mince affaire dans son duel avec Ekitike en première période. En retard sur l’ouverture du score après une première période assez inconsistante, marquée par la bonne passe du joueur de Liverpool pour Mbappé (1-0, 45+1e), qui entache donc la copie du défenseur. Après une rencontre moyenne de sa part, il a été remplacé par Mammadov à la 70e.

- Badalov (2,5) : complètement dépassé sur son flanc droit, le défenseur de Neftchi s’est fait prendre de vitesse tout au long de la rencontre par Kingsley Coman. Par chance, le nouveau joueur d’Al Nassr a manqué de précision à plusieurs reprises, et cela aurait pu être bien pire pour Badalov.

- Ahmadzada (3,5) : avec un profil de milieu offensif, il s’est transformé en véritable numéro 9 ce soir. Seul face à la muraille française composée de Upamecano et Saliba, le joueur de Soumgaït n’a pas du tout pesé sur la défense tricolore. Après une vilaine faute sur Kylian Mbappé, Ahmadzada a écopé d’un carton jaune à la 52e minute de jeu. Auteur d’une rencontre en demi-teinte, il a été remplacé par Gurbanli à la 61e

- Khaybulaev (2,5) : aligné dans un duo au milieu de terrain au côté d’Ahmadzada. Khaybulaev a joué bien plus bas que son compère au cœur du jeu pour tenter de museler la paire Mbappé-Ekitike. Il a été pris de vitesse sur le but de Kylian Mbappé juste avant la mi-temps. Habituellement important pour poser le pied sur le cuir et dans la conservation du ballon pour cette formation de l’Azerbaïdjan, le milieu de terrain de Sabah n’a rien pu faire ce soir. Il a été remplacé par Khachaev à la 78e.

- Mahmudov (4,5) : co-meilleur buteur de l’histoire de l’Azerbaïdjan avec 14 réalisations en 51 sélections, le joueur de Neftchi et capitaine de sa formation ce soir a été bien plus discret que lors du match contre l’Ukraine où il avait ouvert le score. Il a mis un sublime petit pont à Adrien Rabiot dans le premier quart d’heure et a probablement été le meilleur de son équipe contre une équipe de France tout de même moyenne.

- Bayramov (3,5) : il n’a fait que défendre sur Kingsley Coman, lui qui pourtant était aligné sur son habituel couloir droit. En première période, il a quasiment été un deuxième latéral droit. Après un tacle jugé illicite par M. Saggi à la 26e, le joueur de Qarabag a été averti : le premier carton jaune du match. En seconde période, il a bien coupé une action individualiste de Kylian Mbappé à la 65e. Il a été remplacé par Dashdamirov à la 78e.

- Emreli (3) : annoncé titulaire sur le front de l’attaque de l’Azerbaïdjan, il a principalement évolué sur le couloir droit, laissant Ahmadzada prendre la profondeur dans l’axe. Il a été très bien pris par Théo Hernandez sur son côté et n’a rien pu faire face à l’expérience de l’ancien milanais. En retard, pour ne pas dire absent, au marquage sur la tête d’Adrien Rabiot à la 68e, il est coupable sur le 2e but de l’équipe de France. Il a été remplacé par Akhundzade à la 70e.