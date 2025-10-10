Équipe de France : Hugo Ekitike a vécu une première titularisation presque parfaite

La soirée du Parc des Princes aurait pu ressembler à un simple rendez-vous sans suspense entre la France et l’Azerbaïdjan. Et pourtant, elle a offert son lot d’enseignements, notamment pour Hugo Ekitike. Titulaire pour la première fois en équipe de France, l’attaquant de Liverpool a été l’un des acteurs majeurs du succès tricolore (3-0). Dans un contexte dominé de bout en bout par les Bleus, Didier Deschamps avait choisi de reconduire un onze très offensif, articulé autour de Mbappé, Coman, Olise et Ekitike. Si la France a longtemps buté sur un bloc compact et discipliné, le match a pris une autre dimension après l’ouverture du score du capitaine des Bleus juste avant la pause. Derrière ce succès maîtrisé, il y a eu du mouvement, de la créativité, et une belle confirmation pour un joueur en pleine ascension.

Car cette soirée marquait un petit tournant pour Hugo Ekitike. Convoqué pour la première fois en septembre, l’ancien Rémois avait dû patienter avant de goûter à une titularisation en Bleu. Didier Deschamps a fini par lui offrir cette opportunité ce vendredi soir, fort d’un excellent début de saison du joueur sous les couleurs de Liverpool. En Angleterre, Ekitike a su confirmer sa renaissance déjà affichée à l’Eintracht Francfort après une période compliquée au PSG, enchaînant les performances convaincantes et les buts en Premier League. C’est donc logiquement que le natif de Cormontreuil a été récompensé par cette place de titulaire, dans un rôle axial taillé pour son profil, à savoir celui d’un avant-centre mobile, capable de décrocher, de participer au jeu et de provoquer par sa puissance.

Une passe décisive et des enseignements à tirer

Et sur la pelouse du Parc, le numéro 9 tricolore n’a pas déçu. Très actif dès les premières minutes, Hugo Ekitike, gratifié d’une note de 6 par Foot Mercato, s’est rapidement signalé par ses appels tranchants et sa disponibilité entre les lignes. Sa frappe sur le poteau à la 49e minute, après une accélération dévastatrice, a fait frissonner tout le stade. Avec 8 tirs au total, dont une sur le poteau, le nouveau buteur fort des Reds a été le plus dangereux des Bleus sur le plan individuel. Certes, il lui a manqué ce but qui aurait récompensé ses efforts, mais son influence dans le jeu a été constante. «J’étais un peu frustré à la mi-temps parce que je sais que je peux apporter beaucoup plus dans le jeu, j’avais un rôle de pivot en première mi-temps et je trouvais que je n’aidais pas assez l’équipe, j’ai essayé d’apporter plus de technique et de lien pour le jeu ensuite, et je pense que ça a marché. J’aurai pu marquer le petit but, mais il y a une passe décisive, on va dire que je garde ça pour le prochain match, je l’espère» a déclaré Ekitike au micro de TF1. Dans un système où Mbappé attirait beaucoup d’attention, Ekitike a su libérer des espaces et créer des situations favorables à ses partenaires.

Son entente avec Olise, en particulier, a montré de belles promesses pour la suite. Au-delà de ses tentatives, les chiffres confirment la solidité de sa prestation : 17 passes réussies sur 21 - soit 81 %, dont la quasi-totalité dans le camp adverse, 1 passe décisive, 1 passe clé, 2 dribbles réussis sur 3 et 41 ballons touchés. Des données qui traduisent à la fois son volume de jeu et son intelligence dans les déplacements. «Si j’ai marqué des points et je suis satisfait ? Quand on est ici, on ne dort jamais sur ses deux oreilles, forcément, je prends aussi le temps de savourer, c’est une première titu, c’est une fierté pour moi, mais il y a du boulot, cette question il faut la poser au coach, moi, je veux juste continuer à bosser, je veux montrer que j’ai ma place ici et aider cette équipe à performer», a conclu le principal intéressé. Ce soir, Hugo Ekitike n’a pas marqué, mais il a marqué les esprits. Son implication, sa justesse technique et sa complicité croissante avec les cadres de l’équipe laissent entrevoir un avenir radieux sous le maillot bleu. À défaut d’un but, Hugo Ekitike s’est offert une validation éclatante, prêt à s’imposer durablement dans la rotation de Didier Deschamps.