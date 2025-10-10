Qualifs CDM 2026 : la France s’impose sans difficultés face à l’Azerbaïdjan

La France est lancée vers la Coupe du monde 2026. Après un succès en Ukraine et une victoire méritée face à l’Islande au Parc des Princes, les Bleus étaient de retour dans l’antre parisien ce vendredi pour affronter l’Azerbaïdjan dans le cadre de la troisième journée des qualifications à la prochaine Coupe du monde. Face au dernier de sa poule, la bande à Didier Deschamps ne devait pas avoir trop de difficultés à remporter la rencontre face à son public. Pourtant, les choses ont mis plus de temps à se décanter. Se présentant avec une attaque à quatre composée de Kingsley Coman, Michael Olise, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike, la France n’a pas tardé à se procurer de nombreuses occasions. Avec des offensives venues de la droite et d’un Malo Gusto très offensif, les Bleus ont attendu la 10e minute pour armer leur première frappe qui est venue du pied du joueur formé à l’OL. Plus dynamiques après un premier quart d’heure mou, les coéquipiers d’un Adrien Rabiot conspué ont poussé pour ouvrir le score sans y parvenir réellement. Finalement, la solution est venue du capitaine. En jambes et de plus en plus inspiré au fil des minutes, Kylian Mbappé a décanté la situation après un superbe enchaînement qui a fait mouche dans la surface (1-0, 45+2e).

Au retour des vestiaires, la domination française s’est accentuée. Confisquant le ballon à leurs adversaires, les Bleus ont poussé pour aller faire le break. Ce deuxième but aurait pu venir du pied d’Hugo Ekitike. Bien plus tranchant qu’en première période, l’attaquant de Liverpool a accéléré avant d’armer une frappe croisée du droit qui a touché le poteau droit de Magomedaliyev (49e). Et après une belle offensive de Kylian Mbappé (65e), le but du break est venu d’un ancien Marseillais. Sifflé depuis le début de la rencontre, Adrien Rabiot a mis la France à l’abri d’une belle tête sur un centre précis de Mbappé (2-0, 69e). Faisant de nombreux changements, Didier Deschamps a vu ses entrants apporter de la fluidité dans son jeu. Après l’action inspirée de Maghnes Akliouche (73e), le troisième but français est venu d’un revenant de choix. Profitant de la blessure à la cheville de Mbappé, Florian Thauvin est venu signer son retour par un but merveilleux quelques minutes après son entrée. Sur un centre de Theo Hernandez, le Lensois a contrôlé avant de tromper le gardien adverse d’une belle reprise de volée (3-0, 84e). Le score n’a plus évolué et les Bleus se sont donc adjugés un troisième succès en autant de matches et une qualification pour la prochaine Coupe du monde pourrait même être actée en cas de succès lundi en Islande si l’Ukraine ne gagne pas dans le même temps.