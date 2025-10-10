Menu Rechercher
EdF : Kylian Mbappé va rentrer à Madrid

Kylian Mbappé ne participera pas au déplacement de l’équipe de France en Islande ce samedi. Le capitaine des Bleus, touché à la cheville droite lors de la victoire face à l’Azerbaïdjan (3-0), va rentrer à Madrid pour poursuivre ses soins. Il s’agit de la même cheville déjà blessée le week-end précédent avec le Real Madrid.

Au micro de TF1, après la rencontre, Didier Deschamps s’est voulu rassurant après la rencontre, évoquant « rien d’inquiétant pour le moment ». Le sélectionneur a précisé que Mbappé avait reçu un nouveau coup sur une zone déjà sensible, et qu’un point médical serait effectué pour évaluer la gravité de la douleur.

