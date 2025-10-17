Menu Rechercher
PSG : la routine surprenante de Luis Enrique

Par Allan Brevi
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique impressionne par son énergie débordante et son rapport quasi obsessionnel à la condition physique, même à 55 ans. Remis d’une fracture de la clavicule survenue lors d’une chute à vélo en septembre dernier, l’entraîneur espagnol continue de suivre un rythme physique intense, alliant randonnées pieds nus, vélo, gainage et tractions. « Je ne peux pas m’entraîner comme un sportif parce que j’ai 55 ans, je suis plus un grand-père qu’un professionnel de haut niveau. Je suis aussi actif, j’aime faire du sport, c’est important pour moi en tant que personne », confiait-il en conférence de presse.

Sa discipline s’étend également à la diététique et à la récupération, avec des repas soignés et naturels, des soins réguliers avec les kinés, et un suivi méticuleux grâce à une montre connectée et à une machine DEXA pour contrôler sa masse grasse. Ses habitudes surprennent et fascinent les joueurs du PSG, entre respect et admiration. Comme le raconte un salarié du club d’après les informations de L’Équipe : « quand il est en retard, vous savez qu’il a de bonnes chances d’être en salle ou avec les kinés ». Même dans ses loisirs, celui qui a été élu meilleur entraîneur du Monde en 2025 mêle préparation physique et récupération mentale, où il réfléchit à ses programmes et défie ses propres limites.

