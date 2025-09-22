Ballon d’Or 2025 : la réaction de Luis Enrique après son sacre

Vainqueur du trophée Cruyff, Luis Enrique a logiquement été récompensé après la saison 2024/2025 exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Absent de la cérémonie parce qu’il est actuellement à Marseille en train de disputer le Clasico, l’Espagnol a quand même tenu à envoyer un message.

« C’est le moment de remercier beaucoup de gens en premier lieu ma famille. Après, je voudrais remercier tous les gens du PSG et les joueurs de l’équipe parce qu’ils ont fait une saison incroyable. Je vais remercier deux personnes très importantes : Nasser Al-Khelaïfi, toujours attentif à l’équipe, et surtout monsieur Luis Campos. Je me rappelle du premier rendez-vous chez moi, on a connecté dès les premières minutes, ç’a été sensationnel pour moi. Et après ça, une petite réflexion : tous les joueurs qui sont là, c’est joli de recevoir un trophée individuel, mais je pense que la chose la plus importante, c’est avoir la reconnaissance de vos supporters et des gens qui aiment le foot ».