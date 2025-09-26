Strasbourg - OM : les notes du match

Ce vendredi soir, la Ligue 1 nous offrait un choc en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Vainqueur de 4 de leurs 5 premiers matches de championnat cette saison, Strasbourg recevait l’OM dans une rencontre entre courtisans à la Ligue des Champions. Sous une pluie diluvienne, la rencontre est partie sur des bases intenses. Dominateurs d’entrée, les Marseillais se sont projetés et ont eu quelques opportunités. En forme lors des derniers matches, Timothy Weah a allumé la première mèche mais sa frappe a été captée par Mike Penders (8e) malgré la présence d’un Amine Gouiri maladroit. Strasbourg s’est ensuite rebiffé. Portés par la torpeur d’une Meinau en feu, les hommes de Liam Rosenior ont cru ouvrir le score mais Emanuel Emegha, froid de réalisme sur l’action, était finalement en position de hors-jeu (17e). Dans la foulée, Valentin Barco était trop court pour reprendre comme il se devait le centre de Diego Moreira (20e). Moins tranchants qu’en début de match, les Phocéens se réveillaient par la suite mais Amine Gouiri s’est illustré par son manque de réalisme (30e, 32e). Dans cette rencontre serrée et animée, les deux équipes rentraient à la pause dos à dos.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 12 6 +7 4 0 2 12 5 2 Monaco 12 5 +6 4 0 1 13 7 3 PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4 4 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 5 Strasbourg 12 6 +2 4 0 2 9 7 6 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, le score a rapidement évolué. Sur un contre parfaitement exécuté, Emanuel Emegha avait l’intelligence de centrer vers Abdoul Ouattara, entré en jeu à la mi-temps, qui profitait de la glissade de Balerdi pour ouvrir le score (1-0, 49e). Piqué par cette ouverture du score, Roberto De Zerbi décidait alors de faire entrer Greenwood, Aubameyang et Emerson pour changer les choses. Un coaching gagnant : après un incroyable sauvetage d’Aguerd devant Panichelli (68e), l’OM égalisait grâce à l’attaquant gabonais. En délicatesse face au but, ce dernier était trouvé par Hojbjerg dans la surface et a ouvert le score en deux temps (1-1, 78e). Poussés par cette égalisation, les Marseillais ont poussé pour prendre l’avantage. Et après une grosse occasion de Greenwood (88e), Marseille a été récompensé dans le temps additionnel. Après la grosse parade de Penders face à Robinio Vaz, Amir Murillo sortait de nulle part pour punir du gauche (1-2, 90+1e). Avec cette belle victoire, l’OM s’empare provisoirement du trône de leader. Strasbourg peut avoir des regrets et reste cinquième.

L’Homme du match

- Højbjerg (7) : match intéressant du Danois, qui a donné le ton d’entrée en s’offrant la première frappe de la partie (2e). Il a ensuite été le plus remuant du milieu de terrain marseillais en première période, avec 4 ballons récupérés et une précision technique intéressante. Il a été récompensé par une passe décisive pour Aubameyang, au moment de l’égalisation, et aurait même pu donner la victoire si sa tête n’avait pas heurté le poteau (80e). Un match plein, récompensé par cette victoire arrachée.

La suite après cette publicité

Strasbourg

- Penders (4) : fraîchement débarqué cet été en provenance du KRC Genk, le portier belge n’a pas eu grand-chose à faire en première période. Jusqu’à ce coup franc bien tiré de Gouiri à la 30e minute, sur lequel il s’est montré vigilant. Penders s’est également bien imposé sur une frappe de Paixão à la 41e. Mais jamais vraiment en danger, il a su garder sa cage inviolée jusqu’à la mi-temps. Il aura fallu attendre la 78e pour le revoir, mais cette fois-ci, il s’est incliné face à Aubameyang après un ballon mal dégagé sur le premier tir du Gabonais (1-1). Il a rien pu faire sur le but de Murillo à la 91e (1-2).

- Chilwell (5,5) : aligné au poste de latéral gauche, là où il a brillé avec Chelsea lors de la victoire en Ligue des Champions en 2021, Ben Chilwell avait la difficile tâche de contenir Paixão sur son couloir. Fort de son expérience, il s’est montré solide défensivement, notamment à la 36e minute en coupant une offensive dangereuse de la recrue olympienne. Il aura écœuré les ailiers marseillais ce soir, à l’image de Paixão, qui a même été remplacé par Greenwood.

La suite après cette publicité

- Høgsberg (5) : titularisé en charnière centrale, le défenseur danois a livré une prestation solide. Présent dans les duels, il a particulièrement pris le dessus à plusieurs reprises sur Gouiri, confirmant son rôle de patron de la défense strasbourgeoise. Tout comme Mamadou Sarr, il a été assez impressionnant par sa capacité à lire les offensives olympiennes. Mais le but de Marseille à la 78e vient entacher sa note ce soir puisque c’est lui qui est à l’origine du but adverse après une erreur de relance. Une fin de rencontre frustrante pour Høgsberg.

- Sarr (6,5) : positionné en charnière centrale, l’ancien Lyonnais s’impose désormais comme un titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2024 sous les ordres de Liam Rosenior. Solide et appliqué, le défenseur danois a répondu présent dans ses duels, surtout face à Gouiri et Gomes, qu’il a souvent contenu grâce à son engagement physique. À la 35e minute, il a récupéré un ballon précieux près de sa surface, illustrant sa capacité à rassurer sa défense dans les moments chauds. Un match presque parfait pour lui, qui vient se ternir après les deux buts coup sur coup de l’OM.

La suite après cette publicité

- Doué (5) : titularisé pour la première fois cette saison, l’international ivoirien avait déjà marqué les esprits le week-end dernier en inscrivant un but après son entrée en jeu face au PFC. Aligné cette fois au poste de latéral droit, il a confirmé sa bonne forme actuelle. Très solide défensivement, il a su contenir les assauts de l’OM sur son couloir, en multipliant les interventions propres et en restant concentré tout au long de la première période. Il a mis Weah en grande difficulté en première période. Il a été remplacé par Omobamidele à la 84e.

- Barco (5,5) : dans un milieu à deux aux côtés de Doukouré, l’Argentin a eu fort à faire face à Højbjerg tout au long de la rencontre. Très polyvalent et à l’aise techniquement, il a su répondre dans l’intensité et s’est montré précieux dans la conservation du ballon. Sa capacité à ressortir proprement sous pression a permis à Strasbourg de souffler dans les moments difficiles et d’éviter de subir trop bas. Présent dans les duels et intelligent dans son placement, il a apporté un certain équilibre à l’entrejeu alsacien. Il a été remplacé par El Mourabet à la 84e.

- Doukouré (5,5) : serein dans son rôle, l’international U21 tricolore s’est montré précieux dans la récupération pour le RCSA. Actif dans le cœur du jeu, il a régulièrement offert des solutions à ses partenaires et n’a pas hésité à porter le ballon vers l’avant, tentant quelques percées intéressantes en première période. Il a réussi à maintenir ses efforts tout au long du match, même si cela n’a pas suffi ce soir.

- Lemaréchal (5,5) : il n’a pas hésité à décrocher pour épauler ses compères au milieu de terrain, Barco et Doukouré. Le natif de Tours a même occupé un rôle proche de celui d’un numéro 6, alors qu’il est davantage reconnu pour son profil de numéro 10 créatif. Une adaptation qui illustre sa polyvalence et sa capacité à s’intégrer dans différents registres, au service de l’équilibre collectif de Liam Rosenior. Malgré une première mi-temps assez intéressante, il a été remplacé par Amo-Ameyaw (5) à la 45e.

- Moreira (5,5) : très actif sur son couloir gauche, l’international belge a constamment mis en difficulté Murillo en première période. Offensif et percutant, il a multiplié les débordements et tenté à plusieurs reprises de trouver Emegha sur ses centres. Souvent juste dans ses choix, il s’est montré globalement efficace dans l’animation sur son couloir gauche. Il a tenté sa chance de très loin à la 61e, mais sa frappe a été contrée par un Marseillais.

- Páez (4) : prêté par Chelsea, l’international équatorien de 18 ans, qui avait ouvert son compteur face au Paris FC, a été préféré à Amo-Ameyaw ce soir. Moins spectaculaire que certains de ses coéquipiers, il s’est montré discret, mais efficace, apportant sa mobilité et sa présence dans les espaces pour soutenir son capitaine et avant-centre, Emegha. Son entraîneur a décidé de le remplacer à la mi-temps par Ouattara (5,5). Un choix fort, mais payant puisque c’est bel et bien l’Ivorien qui a ouvert le score sur un service parfait d’Emegha à la 49e.

- Emegha (6) : le capitaine du RCSA a cru ouvrir le score dès la 15e minute en inscrivant un superbe but du pied gauche après avoir éliminé Rulli, finalement refusé pour hors-jeu. Un début de match de feu pour le buteur hollandais, qui s’est montré très actif dans le jeu offensif. Il a semblé touché à la cuisse après avoir sollicité les soigneurs à la 44e minute, mais Emegha est finalement resté sur le terrain. À la 45e, il a été averti pour une faute d’anti-jeu qui a interrompu une action prometteuse de Marseille. Le numéro 10 du RCSA a offert un caviar à Ouattara à la 49e, qui a ouvert le score (1-0). Après un match sérieux, Emegha a été remplacé par Panichelli à la 62e sur blessure.

Olympique de Marseille

- Rulli (5) : trompé sur le seul tir cadré de la soirée, l’Argentin n’a ensuite pas eu beaucoup de choses à faire, puisque les meilleures occasions alsaciennes ont manqué le cadre. Il a été précieux en fin de match, avec deux ballons saisis.

- Murillo (6,5) : aligné dans la défense à quatre, le Panaméen a été remuant en début de partie et a offert un bon premier centre pour Gouiri, qui n’a rien donné (8e). Il a d’ailleurs tenté de centrer à cinq reprises, sans être décisif. Il a été plus en vue défensivement, où il a remporté 5/9 duels, mais a eu beaucoup de mal à contenir Moreira et Emegha, ce qui lui a valu un carton jaune. Et alors qu’il avait un peu disparu, il a délivré l’OM d’une frappe enroulée pour offrir la victoire.

- Aguerd (5) : héros lors du Classique contre le PSG, le Marocain a eu plus de mal ce vendredi soir. Sauvé par un hors-jeu devant Emegha (17e), il a eu beaucoup de difficultés à exécuter le plan de jeu de De Zerbi, à savoir une charnière positionnée haute puisqu’il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos. Cependant, il a réalisé quelques sauvetages importants, notamment en fin de match (72e).

- Balerdi (4) : lui aussi a beaucoup souffert et a laissé trop d’espaces dans la profondeur, en étant notamment en difficulté devant la vitesse des Strasbourgeois. Il a eu encore plus de mal en seconde période et a été fautif sur le but de Ouattara dans la couverture du ballon, pas aidé par sa glissade. En fin de match, il a également été fébrile dans le temps fort alsacien.

- Medina (5) : sans doute le défenseur à s’en être le mieux sorti ce vendredi soir. Si tout n’a pas été parfait, l’Argentin a beaucoup aidé Weah et a été précieux dans le temps faible marseillais, avec 7 duels gagnés et 4 ballons récupérés tout au long du match. Il a également été le seul défenseur de l’OM à ne pas avoir été averti ce soir. Remplacé par Vaz (81e), à l’origine de l’égalisation.

- O’Riley (5) : discret dans un rôle de 8, le renfort estival a été en difficulté en première période, avec notamment neuf ballons perdus. Mais cela a été mieux après la pause, où il a retrouvé plus de ballons. Un match assez neutre. Remplacé par Pavard (81e), décisif grâce à son centre pour Vaz, au moment du deuxième but marseillais.

- Højbjerg (7) : voir ci-dessus.

- Gomes (5,5) : positionné dans un rôle de 10, l’Anglais a eu du mal à exister et trouver ses partenaires. On l’a vu perdre 9 ballons et ne pas être très à l’aise pour casser les lignes et ouvrir vers ses partenaires d’attaque. Tout n’est pas à jeter, puisqu’il a été intéressant à partir de la 60e minute, en montrant enfin plus de volume de jeu. Et il est d’ailleurs à l’origine de l’égalisation marseillaise.

- Weah (5) : à l’origine d’une grosse occasion phocéenne en début de partie (8e), Weah montre de plus en plus de choses sous ses nouvelles couleurs. Mais son apport offensif a été limité, puisqu’il a eu beaucoup de travail à faire pour stopper le duo Doué-Paez, très remuant. On l’a vu dans l’obligation d’aider Medina sur son côté, sans réussite. Remplacé par Emerson (58e), solide dans le temps fort alsacien.

- Paixão (4) : titularisé à la place de Greenwood, le Brésilien n’a clairement pas eu le même impact que son remplaçant contre le PSG. Il s’est pourtant offert une frappe puissante, obligeant Penders à se déployer (41e), mais cela n’était pas suffisant. Car il n’a pas été performant dans les duels (8 perdus) et n’a pas réussi à trouver ses partenaires. Remplacé par Greenwood (58e), plus tranchant en fin de match.

- Gouiri (3) : un match à oublier pour l’international algérien, qui a beaucoup raté devant le but. Il avait l’occasion d’ouvrir rapidement le score après une action de Weah, mais a complètement loupé sa reprise. Malgré un joli coup franc (29e), il a ensuite raté un gros duel devant Penders, sans cadrer (31e). Avant de manquer une dernière occasion en seconde période (53e). Une soirée compliquée, avant d’être remplacé par Aubameyang (58e), qui a délivré les Phocéens en égalisant, en deux temps.