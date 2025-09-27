Karim Benzema s’embrouille lourdement avec une journaliste

Karim Benzema n’a visiblement pas apprécié l’humour d’une journaliste en Arabie Saoudite, où il évolue à Al-Ittihad. Interpellé avec une photo drôle de lui après la défaite contre l’équipe d’Al Nassr de CR7 (0-2), censée surfer sur une « trend TikTok » devenue populaire, l’ancien de l’OL a sèchement répondu à la femme : « tu te crois drôle ou quoi, là ? (…) Prends ta trend et prends ton truc ! » Une réaction froide qui a rapidement tourné sur les réseaux sociaux.

À l’origine, cette tendance, reprise un peu partout, avec les joueurs de Ligue 1 notamment, se voulait légère et amusante, destinée à arracher un sourire aux joueurs interrogés. Mais face à Benzema, le ton est monté et la séquence a pris une tournure bien plus tendue que prévu.