La sortie médiatique remarquée d’Antoine Griezmann après avoir humilié le Real Madrid

La délivrance. Après 22 rencontres sans marquer en Liga sous la tunique rouge et blanche - de loin la pire série de sa carrière - Antoine Griezmann a mis fin à une sacrée série négative samedi après-midi, lors du derby de la capitale espagnole. Entré en deuxième période, le Français a inscrit le but de la manita dans celle qui a été une humiliation historique infligée par les hommes de Diego Simeone à leur voisin.

Un joli but symbolique pour l’international tricolore, qui n’est plus vraiment titulaire cette saison. Il a ainsi été relégué dans la hiérarchie des attaquants, et il en était déjà conscient avant que la saison ne démarre. Un nouveau rôle secondaire totalement assumé par celui qui a été titulaire lors de deux des sept matchs disputés par son équipe en championnat cette saison, mais qui reste important pour Simeone, dans un rôle d’encadrant notamment.

Sur un petit nuage

Après la rencontre, il a pris la parole. « Ce fut un match spectaculaire de mes coéquipiers. On avait tous envie de ce match, l’ambiance était incroyable, ça nous donne des ailes. Il faut continuer comme ça, c’est le chemin à suivre. On a besoin de progresser sur 2 ou 3 points, on doit continuer comme ça, on est sur le bon chemin. On doit jouer comme on l’a fait sur les deux premiers matchs », a d’abord indiqué le Français, qui a ensuite évoqué ses objectifs.

« C’est incroyable, je veux continuer à écrire l’histoire ici, et j’espère que ce 200e but va arriver. Pour aider l’équipe, et pour moi, parce que ça me rendrait encore plus heureux. Julian Alvarez est à un niveau incroyable. On doit l’aider à continuer à grandir, à le mettre dans les meilleures conditions sur le terrain, pour qu’il nous offre de telles performances », a conclu le natif de Mâcon. Un tournant dans la saison de Griezmann et des Colchoneros ? On le saura rapidement…